TOKİ 500 bin konut detayları | Tarih belli oldu: Başkan Erdoğan duyuracak
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor. TOKİ eliyle yapılan projenin detayları, İstanbul'da düzenlenecek 'Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. 500 bin vatandaşı ev sahibi yapacak projede başvuru tarihleri, başvuru şartları, ödeme koşulları, vade sayısı ve ara ödemeler gibi detaylar merakla bekleniyor. İşte 'Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni'nin detayları...
Yüzyılın Konut Projesi, TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle başlıyor. 500 bin vatandaşı ev sahibi yapmayı hedefleyen proje için açıklama yapan Bakanlık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği törenin detaylarını duyurdu. 2022'de başlatılan 'İlk Evim Projesi' kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Başakşehir ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek tören hakkında merak edilenleri derledik.
TOKİ 500 BİN KONUT DETAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile gerçekleştireceği yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde 500 bin vatandaş ev sahibi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 24 Ekim Cuma günü düzenlenecek "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni"nde yeni sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak.
ÖRNEK DAİRELER GÖSTERİLECEK
İlk Evim Projesi kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak. Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törende, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntılar açıklanacak.
'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında, deprem gibi doğal afetlere karşı dayanıklı ve güvenli konutlar üretilirken aynı zamanda ülke genelindeki 81 ilde vatandaşlara makul şartlarla ev sahibi olma imkânı sunulacak.
Projenin bir diğer önemli ayağı olarak, İstanbul'un aşırı kira zamlarını frenlemek ve konut talebini karşılamak amacıyla TOKİ tarafından öncü bir adım atılarak kiralık sosyal konut modeli devreye alınacak.
Bu yeni konutlar, piyasa kira bedelinin yüzde 50'si oranında uygun fiyatlarla sunulacak ve önceden tanımlanmış şartları taşıyan aileler bu fırsattan yararlanabilecek.
