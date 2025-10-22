Şok aktüel katalog 22 Ekim Çarşamba | Şok market indirimli ürünler listesi

Doğuş Karadeniz Export 1000 g: 275 TL
Çaykur Rize Turist Çayı 1000 g: 299 TL
Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri 700 g: 195 TL
Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 650 g: 129 TL
Mis Labne 200 g: 35 TL
Danone Disney Çıtırdat Yoğurt 90 g: 19,90 TL
Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 2500 g: 62,90 TL
Mis Süzme Yoğurt 900 g: 94,90 TL
Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı 1 L: 41,90 TL
Becel Zeytinyağlı Kase Margarin 250 g: 47,90 TL
Clear Şampuan 500+350 ml: 249 TL
Mon Amour Saten Touc Likit Allık: 129 TL
Dalin BICI BICı Kolonya 150 ml: 79 TL
Dalin Bebek Şampuanı 700 ml: 129 TL
Palette Saç Boyası Çeşitleri: 99 TL
Elidor 7/24 Bakım Kremi Belirgin Bukleler/Anında Onarıcı 240 ml: 150 TL
Elidor Saç Bakım Yağı Avokado Üzüm 80ml: 185 TL
Toka Çeşitleri 3'lü: 39,90 TL
Nivea Men Fresh Activ Kadın Fresh Natural Deodorant 75 ml: 90 TL
Garnier Makyaj Temizleme Suyu 400 ml: 170 TL
Arzum Ok0030 Pro Espresso Kahve Makinesi: 11.999 TL
Arzum Starry El Blenderı Arl111: 1.699 TL
Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge: 1.599 TL
Asonic: SP20 Mini Su Pompası: 149 TL
Aprilla 4035 Şarilı El Süpürgesi: 449 TL
Kiwi Dijital Mutfak Terazisi: 219 TL
2'Si 1 Arada Buharlı Ütü: 999 TL