Şok aktüel katalog 22 Ekim Çarşamba | Şok market indirimli ürünler listesi

Şok aktüel katalog 22 Ekim Çarşamba | Şok market indirimli ürünler listesi

Şok zincir marketleri, 22 Ekim Çarşamba tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. En sevilen markaları uygun fiyatlarla raflarına taşıyan Şok markette, Arzum kahve makinesi, dik süpürge, el süpürgesi, buharlı ütü, Rakle ve Paşabahçe mutfak ürünleri, ekoseli nevresim ve battaniyeler, pijama takımları, yorganlar... ve daha birçok ürün, cebinizi güldürecek fırsatlarla satışa sunuldu. İşte ŞOK 22 EKim aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 08:49
Şok aktüel katalog 22 Ekim Çarşamba | Şok market indirimli ürünler listesi

Doğuş Karadeniz Export 1000 g: 275 TL
Çaykur Rize Turist Çayı 1000 g: 299 TL
Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri 700 g: 195 TL
Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 650 g: 129 TL
Mis Labne 200 g: 35 TL
Danone Disney Çıtırdat Yoğurt 90 g: 19,90 TL
Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 2500 g: 62,90 TL
Mis Süzme Yoğurt 900 g: 94,90 TL
Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı 1 L: 41,90 TL
Becel Zeytinyağlı Kase Margarin 250 g: 47,90 TL

Şok aktüel katalog 22 Ekim Çarşamba | Şok market indirimli ürünler listesi

Clear Şampuan 500+350 ml: 249 TL
Mon Amour Saten Touc Likit Allık: 129 TL
Dalin BICI BICı Kolonya 150 ml: 79 TL
Dalin Bebek Şampuanı 700 ml: 129 TL
Palette Saç Boyası Çeşitleri: 99 TL
Elidor 7/24 Bakım Kremi Belirgin Bukleler/Anında Onarıcı 240 ml: 150 TL
Elidor Saç Bakım Yağı Avokado Üzüm 80ml: 185 TL
Toka Çeşitleri 3'lü: 39,90 TL
Nivea Men Fresh Activ Kadın Fresh Natural Deodorant 75 ml: 90 TL
Garnier Makyaj Temizleme Suyu 400 ml: 170 TL

Şok aktüel katalog 22 Ekim Çarşamba | Şok market indirimli ürünler listesi

Arzum Ok0030 Pro Espresso Kahve Makinesi: 11.999 TL
Arzum Starry El Blenderı Arl111: 1.699 TL
Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge: 1.599 TL
Asonic: SP20 Mini Su Pompası: 149 TL
Aprilla 4035 Şarilı El Süpürgesi: 449 TL
Kiwi Dijital Mutfak Terazisi: 219 TL
2'Si 1 Arada Buharlı Ütü: 999 TL

Şok aktüel katalog 22 Ekim Çarşamba | Şok market indirimli ürünler listesi

Kütahya Porselen Ekose Rölyefli Yemek Takımı: 1.699 TL
Rakle Bardak Mum: 119 TL
Rakle Bambu Kapaklı Kavanoz: 119/109 TL
Paşabahçe Saklama Kabı Lockie&Lock: 189/169 TL
Kristal Kapaklı Yuvarlak Tencere: 79 TL
Çerezlik Sunum Seti: 129 TL

Şok aktüel katalog 22 Ekim Çarşamba | Şok market indirimli ürünler listesi

Çift Kisilik Flanel (Pazen) Nevresim Seti: 799 TL
Tek Kisilik Pamuklu Scotch Battaniye: 299 TL
Çift Kisilik Pamuklu Scotch Battaniye: 349 TL
Kadın/Erkek Pijama Takımı: 399 TL

Şok aktüel katalog 22 Ekim Çarşamba | Şok market indirimli ürünler listesi

Wellsoft TV Battaniyesi: 249 TL
Wellsoft Tv Battaniyesi Kalp Desenli: 279 TL
Çift Kişilik Pamuklu Battaniye: 289 TL
Tek Kişilik Pamuklu Battaniye: 269 TL
Mikrofiber Yorgan Tek Kişilik: 379 TL
Mikrofiber Yorgan Çift Kişilik: 429 TL

