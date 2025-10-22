Kredi kartıyla altın alınabiliyor mu? Altın alırken taksit yapılır mı? Altın, hem yatırım hem de hediyelik amaçla sıkça tercih edilen bir değerli metal. Ancak tüketicilerin aklındaki en yaygın sorulardan biri, "Kredi kartıyla altın alınabilir mi?" sorusu oluyor. Türkiye'de kredi kartıyla altın alımı serbesttir, ancak BDDK düzenlemeleri nedeniyle taksitli satış genellikle yasaktır. Yani altın alırken kredi kartınızı kullanabilirsiniz ama çoğu durumda tek çekim olarak ödeme yapmanız gerekiyor. Vatandaşlar, kredi kartıyla altın almanın caiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, Kredi kartıyla altın alınır mı? Kredi kartına taksitle altın almak caiz mi? Detaylar haberimizde...

KREDİ KARTIYLA ALTIN ALINIR MI?

Kredi kartıyla altın almak mümkündür, ancak komisyon ve taksit faizlerini dikkatlice hesaplamak ve dini açıdan peşin ödeme şartının yerine geldiğinden emin olmak önemlidir.

KREDİ KARTINA TAKSİTLE ALTIN ALMAK CAİZ Mİ?

Altın, gümüş, döviz, TL vb. para cinsinden olan şeylerin birbirleriyle değiştirilmesine sarf denir. Sarf akdinde bedellerin peşin olması gerekir. Aksi takdirde yani, bedellerden birinin veresiye olması hâlinde yapılan işlem faize (nesîe ribasına) dönüşür. Buna göre altının, vade farkı uygulanmasa bile veresiye olarak satılması faiz olacağından caiz değildir. Konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: "Altına karşılık altın, gümüşe karşılık gümüş, buğdaya karşılık buğday, arpaya karşılık arpa, hurmaya karşılık hurma, tuza karşılık tuz; cinsi cinsine birbirine eşit ve peşin olarak satılır. Malların sınıfları değişirse peşin olmak şartıyla istediğiniz gibi satın." Altının kredi kartıyla satışı konusunda farklı görüşler ileri sürülebilir. Kart sahibi olan kurumun (bankanın), kredi kartı ile yapılan satışın bedelini, anında satıcının hesabına yatırması hâlinde, yapılan alışverişin sahih olacağı, dolayısıyla burada nesîe (veresiye) ribasının söz konusu olmayacağı söylenebilir.