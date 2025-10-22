CANLI SKOR ANA SAYFA
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Gençlik Programı sonuçları sorgulama ekranı!

İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Gençlik Programı sonuçları sorgulama ekranı!

İŞKUR Gençlik Programı sonuçları için bekleyiş sona eriyor. Binlerce üniversite öğrencisinin başvurduğu program kapsamında “İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandı mı?” sorusu merak konusu oldu. Türkiye genelinde birçok üniversite kura sonuçlarını açıklamaya başladı. Peki, İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 14:12 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 08:32
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Gençlik Programı sonuçları sorgulama ekranı!

İŞKUR tarafından yürütülen Gençlik Programı için kura sonuçları merakla bekleniyor. "İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandı mı?" sorusu, başvuru yapan öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bazı üniversitelerde noter huzurunda yapılan kura çekimleri tamamlandı ve sonuçlar açıklanmaya başladı. sil listede yer alan öğrencilerin belgelerini belirtilen tarihlerde teslim etmesi gerekiyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Gençlik Programı sonuçları sorgulama ekranı!

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI

İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinin ardından her üniversite kendi bünyesinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştiriyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, genclik.iskur.gov.tr adresi üzerinden sonuç sorgulama ekranına ulaşabiliyor. Ayrıca İŞKUR Mobil Uygulaması ve e-Şube sistemi üzerinden de sorgulama yapılabiliyor. Asil listede yer alan öğrencilerin belgelerini belirtilen tarihlerde teslim etmesi gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

