ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026💥 Asgari ücret zammı yüzde 20, 25, 30, 35, 40, 45 olursa ne kadar olur? Asgari ücret en az ne kadar olacak?

2026 yılı için asgari ücret zammı gündemde. Asgari ücret zammı yüzde 20, 25, 30, 35, 40 veya 45 olarak uygulanırsa net maaş ne kadar olacak? Bu zam çalışanların alım gücünü nasıl etkileyecek? En düşük asgari ücretin ne kadar olacağı, çalışanlar ve aileleri için büyük önem taşıyor. İşçi sendikaları ve işverenler farklı senaryoları değerlendiriyor. Yüzde 20'lik bir zam ile yüzde 45'lik bir zam arasında çalışan maaşlarında ciddi farklar oluşacak. Asgari ücret zammının en az ne kadar olacağı ve hangi sektörlerde daha fazla etkili olacağı merak ediliyor. Hükümet yetkilileri ve işçi sendikaları, çalışanların yaşam standartlarını koruyacak bir zam için görüşmelerini sürdürüyor. Peki, Asgari ücret zammı yüzde 20, 25, 30, 35, 40, 45 olursa ne kadar olur? Asgari ücret zammı en az ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE 20, 25, 30, 35, 40, 45 OLURSA NE KADAR OLUR?

Bahsettiğiniz rakamlar, 2026 yılı asgari ücret zammı ile ilgili tahmini senaryoları içermektedir. 2025 yılı sonu itibarıyla net asgari ücret 22.104,67 TL'dir. Bu artış oranlarına göre olası net asgari ücret tutarları aşağıdaki gibidir:

👉 Yüzde 20 artışta net 26 bin 584 TL, brüt 31 bin 206 TL,

👉 Yüzde 25 artışta net 27 bin 630 TL, brüt 32 bin 506 TL,

👉 Yüzde 28,5 gerçekleşirse net 28 bin 404 TL, brüt 33 bin 417 TL,

👉 Yüzde 30 artışta net 28 bin 735 TL, brüt 33 bin 807 TL,

👉 Yüzde 35 artışta net 29 bin 841 TL, brüt 35 bin 107 TL,

👉 Yüzde 40 artışta net 30 bin 946 TL, brüt 36 bin 407 TL hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de asgari ücret, yasa gereği işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, her yıl aralık ayında, yeni asgari ücretin belirlenmesi için belirlenen tarihlerde bir araya geliyor.

Komisyonun başkanlığını, Bakanlık tarafından belirlenen bir üye yürütüyor. Kararlar, en az 10 üyenin katılımıyla alınmakta ve oy çokluğuyla kabul ediliyor. Oyların eşit çıkması durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağlamış sayıldığı kabul ediliyor.