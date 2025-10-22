ANKARA HAVA DURUMU: 23 Ekim Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'da kar yağışı olacak mı?

Başkent Ankara'da yaşayanlar, özellikle günlük planlarını yaparken "Ankara'da 23 Ekim Perşembe hava durumu nasıl olacak?" ve "Başkentte kar yağışı görür müyüz?" sorularının cevabını merak ediyor. Meteoroloji uzmanları, Ankara'da 23 Ekim'de soğuk ama genellikle açık ve bulutsuz bir hava beklediğini bildiriyor. Başkent Ankara'da 23 Ekim Perşembe günü hava durumu, günlük yaşam ve ulaşım açısından merak konusu oldu. Ankara'da yaşayanlar sıkça "23 Ekim'de Ankara'da kar yağacak mı?" sorusunu soruyor. Peki, 23 Ekim Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'da kar yağışı olacak mı? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Mevsim normalleri civarinda seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini🗓️(22 - 28 Ekim 2025)Mevsim normalleri civarında sevdiğin hava sıcaklıklarının, Cuma gününden itibaren artarak kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/9FVGQyb2Q3 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 21, 2025

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ