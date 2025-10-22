CANLI SKOR ANA SAYFA
ANKARA HAVA DURUMU: 23 Ekim Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'da kar yağışı olacak mı?

ANKARA HAVA DURUMU: 23 Ekim Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'da kar yağışı olacak mı?

Ankara hava durumu merak ediliyor! 23 Ekim Perşembe günü başkentte sıcaklık değerleri ve hava şartları, günlük yaşamı planlamak isteyenler için kritik önem taşıyor. Özellikle Ankara’da kar yağışı olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Meteoroloji verilerine göre, 23 Ekim’de Ankara’da gün boyu parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Peki, 23 Ekim Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'da kar yağışı olacak mı?

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 10:52
ANKARA HAVA DURUMU: 23 Ekim Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'da kar yağışı olacak mı?

Başkent Ankara'da yaşayanlar, özellikle günlük planlarını yaparken "Ankara'da 23 Ekim Perşembe hava durumu nasıl olacak?" ve "Başkentte kar yağışı görür müyüz?" sorularının cevabını merak ediyor. Meteoroloji uzmanları, Ankara'da 23 Ekim'de soğuk ama genellikle açık ve bulutsuz bir hava beklediğini bildiriyor. Başkent Ankara'da 23 Ekim Perşembe günü hava durumu, günlük yaşam ve ulaşım açısından merak konusu oldu. Ankara'da yaşayanlar sıkça "23 Ekim'de Ankara'da kar yağacak mı?" sorusunu soruyor. Peki, 23 Ekim Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'da kar yağışı olacak mı? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Mevsim normalleri civarinda seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

