Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? FED kararları ve güncel uzman yorumları (Ekim 2025 Analiz)

Ekim 2025'te altın piyasasında belirsizlik devam ediyor. FED'in faiz politikaları, ekonomik büyüme verileri ve enflasyon oranları, altın fiyatlarının yönünü belirleyecek en önemli faktörler arasında. Yatırımcılar "Altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Uzman yorumları, kısa vadede dalgalı bir seyir öngörürken, küresel risk ortamı ve jeopolitik gelişmelerin altının değerini artırabileceğine işaret ediyor. Ekim ayı analizlerinde, ons altın ve gram altın fiyatlarının FED kararlarına paralel olarak hareket etmesi bekleniyor. Peki, altın fiyatları düşer mi? Altın fiyatları yıl sonuna kadar daha da yükselir mi? Detaylar haberimizde...

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, ARTACAK MI?

Altın, binlerce yıldır değerini koruyan, yatırımcılar için hem bir varlık hem de bir sigorta poliçesi işlevi gören kritik bir enstrümandır. Ancak fiyatı, basit arz-talep dengesinden ziyade, küresel ekonominin ve siyasetin karmaşık etkileşimleriyle belirlenir. Altının gelecekteki seyrini anlamak için, fiyatı sürekli olarak yukarı veya aşağı çeken şu üç temel dinamiği derinlemesine incelemek gerekir.

I. Merkezi Banka Politikaları ve Reel Faiz Oranları (Altını Baskılayan Güç)

Altın fiyatları üzerindeki en güçlü baskı unsuru, şüphesiz ABD Merkez Bankası (Fed) ve belirlediği reel faiz oranlarıdır.

Faiz Artışı = Altın İçin Kayıp Çekicilik

Altın, faiz getirisi olmayan bir varlıktır. Fed, gösterge faiz oranlarını yükselttiğinde, yatırımcılar risksiz kabul edilen ABD Hazine Tahvillerine ve yüksek getirili mevduat hesaplarına yönelir. Bu varlıklar, yatırımcının parasına faiz kazandırırken, altını elde tutmanın fırsat maliyeti artar.

Düşüş Senaryosu: Eğer Fed, manşet enflasyondaki düşüşe rağmen "şahin" (sert) duruşunu sürdürerek faizleri yüksek tutmaya devam ederse, yani reel faizler (faiz oranı - enflasyon oranı) pozitif ve cazip kalırsa, büyük kurumsal fonlar ve bireysel yatırımcılar altından çıkarak faizli enstrümanlara geçer. Bu, altın fiyatları üzerinde kalıcı bir aşağı yönlü baskı oluşturur. Fed'in yüksek faiz vaadi ne kadar uzun sürerse, altının düşüş potansiyeli o kadar artar.

II. Jeopolitik Riskler ve Küresel Güvensizlik (Altını Yükselten Patlama)

Altının "güvenli liman" unvanı, onu jeopolitik risklerin en hassas barometresi yapar. Ekonomik verilerden bağımsız olarak, küresel bir kriz veya çatışma beklentisi altının fiyatını anında fırlatabilir.

Risk = Güvenli Liman Talebi

Dünyanın herhangi bir yerinde bir savaş, siyasi kriz, büyük bir ticaret anlaşmazlığı veya hatta bir pandemi gibi belirsizlik ortaya çıktığında, yatırımcılar hisse senedi ve riskli para birimleri gibi varlıkları satıp paralarını fiziki altına ve altın destekli fonlara taşırlar. Bu, bir anda devasa bir talep yaratır.

Yükseliş Senaryosu: Orta Doğu'da gerilimin tırmanması, büyük güçler arasındaki vekalet savaşlarının derinleşmesi veya küresel ticaret yollarını tehdit eden bir olay yaşanması durumunda, altın fiyatları genellikle ilk tepkiyi verir ve sert bir şekilde yukarı hareket eder. Bu yükselişler, spekülatif olmaktan ziyade, parayı koruma içgüdüsünden kaynaklanır ve altının en güçlü yükseliş motivasyonudur.

III. Enflasyon ve ABD Dolarının Gücü (Ters Korelasyon)

Altın, ABD Doları ile ters korelasyon (zıt ilişki) içinde hareket ederken, enflasyona karşı ise doğrudan bir koruma sağlar.

Yüksek Enflasyon = Değer Saklama İhtiyacı

Enflasyonun yükselmesi, kağıt paranın (fiat para) değerinin düşmesi demektir. Altın, tarihsel olarak enflasyona karşı bir koruma kalkanı (hedge) olarak görülür. Merkez bankalarının piyasaya aşırı para sürmesi ve hükümetlerin devasa bütçe açıkları vermesi durumunda, yatırımcılar paralarının enflasyonla erimesini engellemek için altına hücum ederler.

Güçlü Dolar = Altın İçin Engel

Altın fiyatları ABD Doları cinsinden belirlenir. Dolar Endeksi (DXY) yükseldiğinde, yani Dolar diğer para birimleri karşısında değer kazandığında:

Dolar dışındaki para birimleriyle altın almak daha pahalı hale gelir (talep düşer). Altın tutan yatırımcılar, dolara geçerek kazançlarını realize etmeyi tercih edebilir.

Güçlü Yükseliş Senaryosu: Hem küresel çapta enflasyonun kontrol altına alınamaması hem de Fed'in zayıflayan ABD ekonomisi nedeniyle faiz indirim döngüsüne girmesi beklenirse (yani Dolar zayıflarsa), bu çifte etki altının hızla rekor seviyelere ulaşmasına neden olabilir.

GENEL PİYASADA FİYATI ETKİLEYEN DİĞER FAKTÖRLER

Bu üç ana dinamiğin yanı sıra, altının seyrini etkileyen iki önemli faktör daha vardır:

A. Merkez Bankalarının Altın Rezervleri

Çin, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin merkez bankalarının altın alımlarını artırması, piyasada ciddi ve istikrarlı bir fiziki talep oluşturur. Büyük çaplı ve uzun vadeli bu alımlar, altının taban fiyatını destekleyen kritik bir unsurdur.

B. Spekülatif Fonların Pozisyonları (Piyasa Psikolojisi)

Büyük hedge fonları ve spekülatif yatırımcıların vadeli piyasalarda (Futures) açtığı uzun (alış) veya kısa (satış) pozisyonları, kısa vadede fiyatlar üzerinde çok etkili olabilir. Bu fonların kâr realizasyonu (satış) yapması, fiyatın kısa süreli sert düşüşler yaşamasına neden olabilir.

Yatırımcı Uyarısı: Altın piyasası, bu zıt çalışan güçlerin karmaşık bir bileşenidir. Örneğin, yüksek enflasyon altını desteklerken, enflasyonla mücadele eden Fed'in faiz artışı altını baskılayabilir. Bu dengeleri dikkatle analiz etmek, doğru yatırım kararları için hayati önem taşır.