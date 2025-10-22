CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 29 Ekim'de maç var mı? 29 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak?

29 Ekim'de maç var mı? 29 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak?

Futbolseverlerin gündeminde son günlerde en çok merak edilen konulardan biri, “29 Ekim’de maç oynanacak mı?” sorusu oldu. Resmî tatil olmasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takvimine göre bazı Süper Lig ve 1. Lig maçlarının 29 Ekim tarihinde oynanması planlanabiliyor. Özellikle milli veya Avrupa kupası fikstürlerinin yoğun olduğu dönemlerde, bazı karşılaşmalar Cumhuriyet Bayramı gününe denk gelebiliyor. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü maç var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi maçlar var?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 14:22 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 08:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
29 Ekim'de maç var mı? 29 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak?

Futbolseverlerin gündeminde bu hafta en çok merak edilen konulardan biri, "29 Ekim'de maç oynanacak mı?" sorusu oldu. Her yıl coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da büyük bir heyecanla karşılanırken gözler spor takvimine çevrildi. Resmî tatil olmasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan fikstüre göre bazı Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları 29 Ekim tarihinde oynanabiliyor. Özellikle Avrupa kupası maçlarının yoğunlaştığı haftalarda, lig karşılaşmaları hafta içine alınabiliyor ve bu da 29 Ekim'e denk gelen maçlar olabileceği anlamına geliyor. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü maç var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi maçlar var? Detaylar haberimizde...

29 EKİM ÇARŞAMBA MAÇ VAR MI?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı maç takvimine göre, 28, 29 ve 30 Ekim günlerinde birçok karşılaşma oynanacak.

29 Ekim'de maç var mı?

29 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

  • 12:00 → Isparta 32 Spor Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

  • 13:00 → Kahta 02 Spor - Kasımpaşa A.Ş.

  • 13:30 → Muş Spor Kulübü - Menemen Futbol Kulübü

  • 13:30 → Beykoz Anadolu Spor A.Ş. - Yalova FK 77 Spor Kulübü

  • 13:30 → Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü - KCT 1461 Trabzon FK

  • 13:30 → Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

  • 13:30 → Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

  • 13:30 → Silifke Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler

  • 15:00 → Bursa Yıldırım Spor Kulübü - Corendon Alanyaspor

  • 15:30 → Orduspor 1967 A.Ş. - Merkür Jet Erbaaspor

  • 15:30 → Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Çorlu Spor 1947

  • 15:30 → Arca Çorum FK - Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü

  • 15:30 → Manisa Futbol Kulübü - Muğlaspor Kulübü

  • 18:00 → Manisa Futbol Kulübü - Muğlaspor Kulübü

  • 20:30 → Hesap.com Antalyaspor - Bursaspor

Cimbom'un tek hedefi yeni bir Devler Ligi zaferi!
Mourinho'dan Kerem itirafı! "Maaşının 5 katı..."
DİĞER
Şampiyonlar Ligi'nde şok skorlar! Hakan Çalhanoğlu sahne aldı | 9 maçta 43 gol...
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
F.Bahçe'de Merih Demiral sesleri!
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan Kerem itirafı! "Maaşının 5 katı..." Mourinho'dan Kerem itirafı! "Maaşının 5 katı..." 09:08
Bugünkü maçlar listesi 22 Ekim Salı Bugünkü maçlar listesi 22 Ekim Salı 07:42
Yunus Emre'den harika röveşata! Yunus Emre'den harika röveşata! 01:20
Yunus Emre'den harika röveşata! Yunus Emre'den harika röveşata! 01:19
Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! 01:09
Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! 01:08
Daha Eski
9. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:36
Şampiyonlar Ligi'nde ilginç pozisyon! Şampiyonlar Ligi'nde ilginç pozisyon! 00:36
F.Bahçe'de Talisca krizi! F.Bahçe'de Talisca krizi! 00:36
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer... F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer... 00:36
Xabi Alonso’dan Arda ve Kenan'a övgü! Xabi Alonso’dan Arda ve Kenan'a övgü! 00:36
Knutsen: Bu atmosfere alışkın değiliz! Knutsen: Bu atmosfere alışkın değiliz! 00:36