Haberler Haberler 29 Ekim eczaneler açık mı? 29 Ekim Çarşamba günü eczaneler kapalı mı? Nöbetçi eczane sorgula!

29 Ekim eczaneler açık mı? 29 Ekim Çarşamba günü eczaneler kapalı mı? Nöbetçi eczane sorgula!

Her yıl 29 Ekim’de kutlanan Cumhuriyet Bayramı nedeniyle vatandaşlar “29 Ekim 2025 Çarşamba günü eczaneler açık mı?” sorusunu merak ediyor. Resmî tatil nedeniyle normal eczaneler kapalı olacak, ancak acil ilaç ihtiyaçları için nöbetçi eczaneler açık olacak. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczane nasıl sorgulanır? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 13:56 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 08:26
29 Ekim eczaneler açık mı? 29 Ekim Çarşamba günü eczaneler kapalı mı? Nöbetçi eczane sorgula!

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim 2025 Çarşamba günü vatandaşlar, "eczaneler açık mı, kapalı mı?" sorusunu merak ediyor. Resmî tatil uygulaması nedeniyle çoğu eczane kapalı olacak, ancak acil ihtiyaçlar için nöbetçi eczaneler çalışacak. Peki, nöbetçi eczaneler hangi saatlerde hizmet veriyor ve nasıl bulunuyor? Nöbetçi eczaneler, genellikle sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar hizmet veriyor ve il veya ilçe bazında sorgulama yapılabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın web sitesi, e-Devlet portalı ve belediyelerin resmi uygulamaları üzerinden güncel nöbetçi eczane listesine ulaşabilir, açık olan eczanelerin adres ve iletişim bilgilerini görebilirsiniz. Peki, 29 Ekim eczaneler açık mı? 29 Ekim Çarşamba günü eczaneler kapalı mı? Detaylar haberimizde...

29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim 2025 Çarşamba günü resmi tatil uygulanacak.

29 Ekim’de eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane bilgisi nasıl öğrenilir?

29 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ ECZANELER KAPALI MI?

29 Ekim Çarşamba günü eczaneler kapalı olacaktır fakat nöbetçi eczaneler, resmi tatiller ve hafta sonlarında vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için açık tutuluyor.

29 Ekim’de eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane bilgisi nasıl öğrenilir?

NÖBETÇİ ECZANE NASIL SORGULANIR?

Nöbetçi eczane sorgulama işlemi ise Sağlık Bakanlığı'nın web sitesi, e-Devlet veya yerel belediyelerin uygulamaları üzerinden kolayca yapılabiliyor. İl veya ilçe seçimi yaparak hangi eczanenin nöbetçi olduğunu anlık olarak öğrenebilirsiniz. 29 Ekim 2025'te çoğu eczane kapalı olacak, ancak nöbetçi eczaneler açık olacak.

