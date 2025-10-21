Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistler yanıtladı: 2025 Ekim ayı faiz düşecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon hedeflemesi ve ekonomik istikrarı koruma amacıyla 23 Ekim 2025 Perşembe günü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının sonuçlarını açıklayacak. Eylül 2025'teki son toplantıda politika faizi sabit tutulmuş, ancak küresel faiz indirim dalgası ve iç talep dinamikleri piyasalarda kademeli bir yumuşama beklentisini güçlendirmişti. Peki Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı ne olacak? İşte uzman görüşleri...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu, 23 Ekim Perşembe günü toplanacak. Poitika faizi, aynı gün saat 14.00'te açıklanacak. Uzmanlar, TCMB'nin "veri odaklı" yaklaşımını vurgulayarak, yıl sonu enflasyon projeksiyonlarının %38-42 bandında tutulacağını öngörüyor. Piyasa katılımcılarının son anketlerine göre, beklentiler son aylardaki sıkı para politikası çizgisinden hafif bir sapma gösteriyor; Ağustos'ta da faizde değişiklik yapılmamış, bunun yerine rezerv yönetimi ve likidite araçları ön plana çıkarılmıştı. TCMB Başkanı'nın açıklamalarında sıkça değinilen üzere, gıda ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ile jeopolitik riskler ana belirleyiciler arasında. Küresel çapta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) indirim döngüsü ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temkinli adımları, TCMB'yi etkileyen unsurlar olarak öne çıkıyor.

2025 EKİM AYI FAİZ DÜŞECEK Mİ?

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

2025 Eylül ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.