CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistler yanıtladı: 2025 Ekim ayı faiz düşecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistler yanıtladı: 2025 Ekim ayı faiz düşecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim 2025 faiz kararı merakla bekleniyor. Piyasa anketleri sınırlı gevşeme yönünde sinyal verirken, enflasyon baskısı ve büyüme hedefleri de gündemde yerini aldı. Geçen ay 250 baz puan düşürülen politika faizi yüzde 40,50'ye çekilmişti. Peki bu ay düşüş devam edecek mi? Piyasa anketi, beklenti ve tahminler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 14:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistler yanıtladı: 2025 Ekim ayı faiz düşecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon hedeflemesi ve ekonomik istikrarı koruma amacıyla 23 Ekim 2025 Perşembe günü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının sonuçlarını açıklayacak. Eylül 2025'teki son toplantıda politika faizi sabit tutulmuş, ancak küresel faiz indirim dalgası ve iç talep dinamikleri piyasalarda kademeli bir yumuşama beklentisini güçlendirmişti. Peki Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı ne olacak? İşte uzman görüşleri...

Merkez Bankası Ekim faiz kararı ne zaman?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu, 23 Ekim Perşembe günü toplanacak. Poitika faizi, aynı gün saat 14.00'te açıklanacak. Uzmanlar, TCMB'nin "veri odaklı" yaklaşımını vurgulayarak, yıl sonu enflasyon projeksiyonlarının %38-42 bandında tutulacağını öngörüyor. Piyasa katılımcılarının son anketlerine göre, beklentiler son aylardaki sıkı para politikası çizgisinden hafif bir sapma gösteriyor; Ağustos'ta da faizde değişiklik yapılmamış, bunun yerine rezerv yönetimi ve likidite araçları ön plana çıkarılmıştı. TCMB Başkanı'nın açıklamalarında sıkça değinilen üzere, gıda ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ile jeopolitik riskler ana belirleyiciler arasında. Küresel çapta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) indirim döngüsü ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temkinli adımları, TCMB'yi etkileyen unsurlar olarak öne çıkıyor.

Politika faizi düşecek mi?

2025 EKİM AYI FAİZ DÜŞECEK Mİ?

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

2025 Eylül ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.

REKLAM - İdefix
F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi flaş gelişme!
DİĞER
Trabzonspor’a büyük övgü! “Saygı duyulması gerekir çünkü...”
"Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza | Anne Yasemin Minguzzi fenalaştı | Savcılıktan itiraz
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı!
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSV-Napoli maçı ne zaman? PSV-Napoli maçı ne zaman? 15:11
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 14:56
Fenerbahçe'de Stuttgart hazırlığı! Fenerbahçe'de Stuttgart hazırlığı! 14:52
Kayserispor'da sezonun en kötü dönemi! Kayserispor'da sezonun en kötü dönemi! 14:40
Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı detayları! Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı detayları! 14:39
F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi flaş gelişme! F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi flaş gelişme! 14:35
Daha Eski
Böylesi görülmedi! Hakem kartlarını unuttu Böylesi görülmedi! Hakem kartlarını unuttu 14:19
Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları! Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları! 13:58
İşte erteleme maçlarının hakemleri! İşte erteleme maçlarının hakemleri! 13:46
Milli jimnastikçiden gümüş madalya! Milli jimnastikçiden gümüş madalya! 13:39
Bayern Münih'te Vincent Kompany gelişmesi! Bayern Münih'te Vincent Kompany gelişmesi! 13:35
M. City'den Arda Güler hamlesi! M. City'den Arda Güler hamlesi! 13:13