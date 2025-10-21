CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler MasterChef Nisa kimdir? Nisa Nur Demirer kaç yaşında, nereli? MasterChef Nisa'nın sevgilisi kim?

MasterChef Nisa kimdir? Nisa Nur Demirer kaç yaşında, nereli? MasterChef Nisa'nın sevgilisi kim?

MasterChef Nisa kimdir? Nisa kaç yaşında, nereli? MasterChef Nisa Nur Demirer'in "flörtüm dışarıda kaldı" açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü. MasterChef Nisa'nın sevgilisi olduğu iddia edilen eski yarışmacı kim? Aşk iddiaları ve Nisa'nın özel hayatı...

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 16:03 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 08:52
MasterChef Nisa kimdir? Nisa Nur Demirer kaç yaşında, nereli? MasterChef Nisa'nın sevgilisi kim?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Nisa Nur Demirer, hem performansı hem de özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündemde. Son olarak "flörtüm dışarıda kaldı" sözleriyle dikkat çeken Nisa, sosyal medyada adından sıkça söz ettirdi. Genç yarışmacının sevgilisinin eski bir MasterChef yarışmacısı olduğu iddiaları magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, MasterChef Nisa kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Nisa Nur Demirel'in hayatı, kariyeri ve çok konuşulan aşk iddialarına dair detaylar...

NİSA NUR DEMİRER KİMDİR?

Nisa Nur Demirer, 24 yaşında bir yarışmacıdır. Yarışmaya İstanbul'dan katılmıştır. Mesleği aşçılıktır; özellikle İtalyan mutfağı ve makarna / taze makarna alanında uzmanlığı öne çıkmaktadır. Yarışma sürecinde, yedekler arasından ana kadroya yükselerek yarışmada kalıcı olma hakkı kazanmıştır.

NİSA NUR DEMİRER'İN SEVGİLİSİ KİM?

MasterChef 2025 yarışmacısı Nisa Nur Demirer, yarışmadaki başarısıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Son bölümde yaptığı "Flörtüm dışarıda kaldı" açıklaması, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İzleyiciler, Nisa'nın kiminle aşk yaşadığı ve bu kişinin eski bir MasterChef yarışmacısı olup olmadığı yönündeki iddiaları merak ediyor.

