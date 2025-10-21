CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig’in heyecan dolu mücadelelerinden biri olan KonyasporBeşiktaş karşılaşması, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, bu önemli maç ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak? Konyaspor Beşiktaş maçının detayları araştırılıyor. Peki, Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman? Konyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 12:23 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 08:40
Süper Lig 2025-2026 sezonunun en heyecanlı karşılaşmalarından biri olan KonyasporBeşiktaş maçı, futbolseverler ve taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İki güçlü ekibin kozlarını paylaşacağı bu mücadele, sadece puan durumu açısından değil, aynı zamanda ligde üst sıralara tırmanma ve prestij mücadelesi açısından da büyük önem taşıyor. Taraftarlar, stadyum atmosferini solumak ve takımına destek olmak için biletlerin satış tarihini araştırıyor, aynı zamanda maçın yayın saati ve hangi kanalda ekranlara geleceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki, bu kritik Süper Lig karşılaşması ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak? Detaylar haberimizde...

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor – Beşiktaş maçı 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor – Beşiktaş karşılaşmasının yayın kanalı henüz netleşmedi. Taraftarlar, maçın canlı yayın bilgisini öğrenmek için resmi kanallar ve spor platformlarını takip ediyor.

BEŞİKTAŞ'IN KADROSUNDA EKSİKLER VAR

  • Djalo,
  • Cengiz Ünder
  • Jota Silva
  • Gökhan Sazdağı
  • Vaclav Cerny
  • Rıdvan Yılmaz
  • Taylan Bulut
  • El Bilal Toure

