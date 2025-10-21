CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Gözler TÜİK'te! Kira zammı hesaplama

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Gözler TÜİK'te! Kira zammı hesaplama

Kiralarda yeni ay zammı için geri sayım başladı. Vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında, “Kasım ayı kira artış oranı 2025 ne zaman açıklanacak?” geliyor. Her ay olduğu gibi bu ay da gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Kira artış oranı, TÜİK’in Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandığında belli olacak. Peki, Kasım 2025 kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kaç olacak? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 15:01 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 09:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Gözler TÜİK'te! Kira zammı hesaplama

Ev sahipleri ve kiracılar her ay olduğu gibi bu ay da kira artış oranının açıklanacağı tarihi merak ediyor. "Kasım ayı kira artış oranı 2025 ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak?" sorusu, son günlerde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Her ay TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan TÜFE verileri, kira zammı hesaplamasında belirleyici oluyor. Kira artış oranı, önceki ayın 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre belirleniyor. Buna göre, Kasım ayı kira artış oranı, 1 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak Ekim ayı enflasyon rakamları ile netleşecek. Kira sözleşmesini Kasım ayında yenileyecek vatandaşlar, TÜİK verilerinin açıklanmasının ardından "Kasım 2025 kira artış oranı yüzde kaç oldu?" sorusunun yanıtını öğrenebilecek. Peki, Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı kira artış oranı ne olacak? Detaylar haberimizde...

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da TÜİK, Ekim ayı enflasyon verilerini (TÜFE) kamuoyuna duyuracaktır. Bu verilerin içinde yer alan "on iki aylık ortalamalara göre değişim" oranı, Kasım 2025'te kira sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri için uygulanabilecek azami zam oranını belirleyecektir.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Konut ve iş yeri kiralarındaki artış oranı, Türk Borçlar Kanunu'na göre TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) on iki aylık ortalaması esas alınarak belirlenir ve bu oranı geçemez.

1 Temmuz 2024 itibarıyla konut kiralarındaki %25'lik üst sınır uygulamasının sona ermesi beklenmektedir. Bu nedenle, kira artışında tekrar 12 aylık TÜFE ortalaması üst sınır olacaktır.

AHaber CANLI YAYIN

F.Bahçe'den orta sahaya Alman panzeri!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Fenerbahçe için reçeteyi verdiler! “Kanarya’nın en büyük kozu...”
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Tedesco için kritik haftalar!
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Bankkart-F.Bahçe final maçı detayları! Ziraat Bankkart-F.Bahçe final maçı detayları! 09:17
Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi 08:14
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! 00:42
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 00:41
Eyüpspor haftalar sonra galip! Eyüpspor haftalar sonra galip! 00:41
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede 00:41
Daha Eski
Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! 00:41
Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! 00:41
Beşiktaş'ta kadro alarmı! Beşiktaş'ta kadro alarmı! 00:41
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i 00:41
G.Saray'dan Cisse hamlesi! G.Saray'dan Cisse hamlesi! 00:41
Beşiktaş'tan Cengiz kararı! Beşiktaş'tan Cengiz kararı! 00:41