CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gram altın 6000 TL olacak mı? Uzmanlardan altın fiyatları için kritik analiz! Altın fiyatları yükselir mi?

Gram altın 6000 TL olacak mı? Uzmanlardan altın fiyatları için kritik analiz! Altın fiyatları yükselir mi?

Altın yatırımcısının en çok merak ettiği sorulardan biri: “Gram altın 6000 TL olur mu?” oluyor. Son günlerde ons altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve dolar kurundaki artış, gram altın fiyatlarını yeniden yukarı yönlü hareket ettirdi. Uzmanlara göre, jeopolitik risklerin artması ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikalarındaki değişim altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Altın fiyatları yükselir mi? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 14:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gram altın 6000 TL olacak mı? Uzmanlardan altın fiyatları için kritik analiz! Altın fiyatları yükselir mi?

Son haftalarda altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar "Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın 6000 TL olur mu?" sorularını araştırıyor. Ekonomi uzmanları, FED'in faiz indirimine gitmesi ve jeopolitik risklerin artması durumunda altına olan talebin yükseleceğini belirtiyor. Bu durumda gram altın fiyatının 6000 TL seviyelerine ulaşması mümkün görünüyor. Son dönemde altın fiyatlarındaki ani değişim vatandaşları tedirgin ediyor. Yeni yıla girmeden önce altın fiyatlarının artıp artmayacağı merak ediliyor. Peki, Gram altın 6000 TL olacak mı? Altın fiyatları yükselir mi? Detaylar haberimizde...

GRAM ALTIN 6000 TL OLACAK MI?

Bazı finans analistleri, mevcut ekonomik koşullar ve enflasyonist ortam göz önüne alındığında, 2025 yılı sonu için gram altında 5.800 TL ile 6.100 TL aralığında bir hedef belirlemişlerdir. Bu da 6.000 TL seviyesinin ulaşılabilir olduğunu gösteriyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Genel eğilim, jeopolitik riskler ve enflasyonist baskılar nedeniyle altının uzun vadede değerini koruma görevini sürdüreceği yönündedir. Kısa vadede, piyasalarda yaşanan aşırı alımların ardından kısa süreli geri çekilmeler (düşüşler) yaşanabileceği uyarısı yapılmaktadır. Yatırımcıların kısa vadeli al-sat işlemlerinde bu tür düzeltmelere karşı dikkatli olması gerektiği belirtilmektedir.

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? FED kararları ve güncel uzman yorumları (Ekim 2025 Analiz) Devamını Oku BUNU DA OKU

AHaber CANLI YAYIN

M. City'den Arda Güler hamlesi!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kararı! Yönetim, Tedesco ile görüşecek...
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı!
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSV-Napoli maçı ne zaman? PSV-Napoli maçı ne zaman? 15:11
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 14:56
Fenerbahçe'de Stuttgart hazırlığı! Fenerbahçe'de Stuttgart hazırlığı! 14:52
Kayserispor'da sezonun en kötü dönemi! Kayserispor'da sezonun en kötü dönemi! 14:40
Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı detayları! Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı detayları! 14:39
F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi flaş gelişme! F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi flaş gelişme! 14:35
Daha Eski
Böylesi görülmedi! Hakem kartlarını unuttu Böylesi görülmedi! Hakem kartlarını unuttu 14:19
Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları! Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları! 13:58
İşte erteleme maçlarının hakemleri! İşte erteleme maçlarının hakemleri! 13:46
Milli jimnastikçiden gümüş madalya! Milli jimnastikçiden gümüş madalya! 13:39
Bayern Münih'te Vincent Kompany gelişmesi! Bayern Münih'te Vincent Kompany gelişmesi! 13:35
M. City'den Arda Güler hamlesi! M. City'den Arda Güler hamlesi! 13:13