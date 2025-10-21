BURSA SU KESİNTİSİ: 20 Ekim Bursa'da planlı su kesintisi uygulanacak! Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ | Yeni hafta ile birlikte Bursa'da planlı su kesintisi yeniden gündemde. 20 Ekim 2025 Pazartesi günü itibariyle, BUSKİ'nin duyurduğu su kesintisi programı devrede olacak. Bu kez kesintiler günlük 12 saati aşmayacak şekilde, dönüşümlü uygulama ile kent genelinde yürütülecek. 20 Ekim günü özellikle bazı mahallerde saat 17:00'de başlayan kesintinin 21 Ekim Salı sabahı saat 05:00'te sona ermesi planlanıyor. Vatandaşlar, Bursa su kesintisi yaşanacak ilçeleri merak ediyor. Bursa'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

BURSA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER HANGİLERİ?

20 Ekim 2025 Pazartesi günü, şehir genelindeki birçok mahalle ve ilçede su akışı planlı şekilde duracak. Bu uygulama, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin 16-22 Ekim dönemine ait dönüşümlü su kesintileri programı kapsamında yapılacak ve özellikle 20 Ekim–21 Ekim gecesi saat 17:00'den 05:00'e kadar sürecek.

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ 20 EKİM PAZARTESİ

