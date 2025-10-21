CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BİM AKTÜEL 21 EKİM İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Oda Kokusu, Saç Parfümü, Duş Jeli kozmetik ürünler 21 Ekim Salı günü satışta! (BİM aktüel kataloğu)

BİM AKTÜEL 21 EKİM İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Oda Kokusu, Saç Parfümü, Duş Jeli kozmetik ürünler 21 Ekim Salı günü satışta! (BİM aktüel kataloğu)

BİM’in her hafta büyük ilgi gören aktüel ürün kataloğu bu hafta da dopdolu! 21 Ekim 2025 Salı gününden itibaren geçerli olacak yeni indirim listesi yayımlandı. BİM aktüel kataloğunda bu kez kişisel bakım ve kozmetik ürünleri öne çıkıyor. Oda kokusundan saç parfümüne, duş jelinden el kremine kadar pek çok ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 10:15 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 08:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BİM AKTÜEL 21 EKİM İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Oda Kokusu, Saç Parfümü, Duş Jeli kozmetik ürünler 21 Ekim Salı günü satışta! (BİM aktüel kataloğu)

Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirlerinden BİM, bu hafta müşterilerine cazip indirimlerle dolu bir katalog sunuyor. 21 Ekim 2025 Salı tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu, özellikle kozmetik ve kişisel bakım kategorilerindeki uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu haftaki kataloğun yıldızları arasında oda kokuları, duş jelleri, saç parfümleri, vücut losyonları ve el kremleri bulunuyor. Kaliteli kozmetik ürünlerini uygun fiyatlarla almak isteyen tüketiciler, 21 Ekim Salı gününden itibaren BİM mağazalarına akın edecek.

BİM 21 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

BİM 21 EKİM

BİM 21 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

BİM 21 EKİM

BİM 21 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

BİM 21 EKİM

REKLAM - İdefix
Osimhen rekora koşuyor!
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Okan Buruk'a Avrupa piyangosu!
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir erteleme maçında Çaykur Rizespor deplasmanında! Başakşehir erteleme maçında Çaykur Rizespor deplasmanında! 09:50
Osimhen rekora koşuyor! Osimhen rekora koşuyor! 09:48
Ziraat Bankkart-F.Bahçe final maçı detayları! Ziraat Bankkart-F.Bahçe final maçı detayları! 09:17
Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi 08:14
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! 00:42
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 00:41
Daha Eski
Eyüpspor haftalar sonra galip! Eyüpspor haftalar sonra galip! 00:41
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer... F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer... 00:41
Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! 00:41
Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! 00:41
Beşiktaş'ta kadro alarmı! Beşiktaş'ta kadro alarmı! 00:41
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i 00:41