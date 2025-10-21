29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ 2025 🇹🇷 En güzel, anlamlı, duygusal 29 Ekim şiirleri (Kısa ve uzun) 29 Ekim ile ilgili sözler!

Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümü olan 29 Ekim 2025 yaklaştıkça, milyonlarca vatandaş "En güzel 29 Ekim şiirleri nelerdir?", "29 Ekim'de hangi şiir okunur?" sorularını araştırmaya başladı. Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümünde, okullarda yapılan törenlerde, kutlamalarda ve resmi programlarda duygusal, coşkulu ve anlam dolu şiirler okunuyor. Bu özel güne yakışacak Atatürk şiirleri, vatan sevgisini anlatan dizeler ve çocuklar için kısa Cumhuriyet şiirleri yoğun ilgi görüyor. Siz de 2025 yılına özel olarak derlenen "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kısa ve uzun şiirleri" arasından dilediğinizi seçebilir, bu anlamlı günde duygularınızı en güzel şekilde ifade edebilirsiniz. İşte en güzel, anlamlı, duygusal 29 Ekim şiirleri!

ATATÜRK VE CUMHURİYET

Bir sabah doğdu güneş Anadolu'da,

Yıllar süren karanlık bitti o anda.

Bir ses yankılandı tüm yurdu saran,

"Cumhuriyet!" dedi Mustafa Kemal Atatürk, inançla, candan.

Yıkılmış bir imparatorluktan doğdu umut,

Küllerinden yeniden yükseldi yurt.

Halk egemen oldu, özgürlükle doldu meydan,

29 Ekim, Türk'ün yeniden doğduğu zaman!

CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyet bir ışıktır,

Karanlıktan doğandır.

Atam'ın en büyük eseri,

Türk'ün kalbinde olandır.

Elde bayrak, dilde marş,

Yüreklerde bir sevinç, bir coşku,

Cumhuriyet sonsuza dek yaşasın,

Bu milletin onuru, gururu, aşkı!

YAŞASIN CUMHURİYET

Bugün göklerde al bayrak dalgalanır,

Her evde, her gönülde sevinç uyanır.

Yurdun dört bir yanı kırmızı beyaza bürünür,

Atam'ın emanetine herkes sahip çıkar.

Yıllar geçti, ama sönmedi o ilk heyecan,

Cumhuriyet bizlere bir armağan.

Kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla,

Birlik içinde yükselir Türk ulusu sonsuza.

Ey 29 Ekim! Sen bağımsızlığın sesi,

Ey Cumhuriyet! Sen Türk'ün nefesi.

Atatürk'ün izinde yürür bu millet,

İlelebet yaşasın Cumhuriyet!

CUMHURİYET IŞIĞIM

Cumhuriyet ışığı sönmez gönlümde,

Atam'ın sesi yankılanır içimde.

Bir çocuk büyür, bir ülke gelişir,

Cumhuriyet oldukça, umut hiç bitişir.

29 EKİM MARŞI

Yüksel Türk milleti, gün senin günün,

Cumhuriyetinle övün, sev, övün!

Atam armağan etti özgürlüğü bize,

29 Ekim yazıldı altın harflerle tarihe.

Eller bayrakta, dillerde marş,

Birlikte söyleriz hep bir ağızdan:

Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti,

Bu gurur, bu onur bizim ebedî servetimiz!

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ SÖZLER