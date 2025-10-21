CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 29 Ekim Çarşamba İstanbul'da hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle kapanan tüm cadde ve alternatif güzergahlar!

29 Ekim Çarşamba İstanbul'da hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle kapanan tüm cadde ve alternatif güzergahlar!

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında alınacak trafik önlemlerini duyurdu. 29 Ekim Çarşamba günü, İstanbul’un birçok noktasında resmî törenler ve geçit provası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki, İstanbul’da 29 Ekim’de hangi yollar kapalı olacak? Sürücüler hangi güzergâhları tercih etmeli? Valilik açıklamasına göre, Vatan Caddesi, Atatürk Bulvarı, Millet Caddesi ve çevresi sabah erken saatlerden itibaren araç trafiğine kapatılacak. Peki, 29 Ekim’de İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 14:47 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 08:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
29 Ekim Çarşamba İstanbul'da hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle kapanan tüm cadde ve alternatif güzergahlar!

29 Ekim Çarşamba günü yapılacak Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle İstanbul'da birçok cadde ve bulvar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, tören güvenliği ve geçit hazırlıkları kapsamında alınacak önlemleri paylaştı. Peki, 29 Ekim'de hangi yollar kapalı, hangi yollar açık olacak? Valilik açıklamasına göre, Fatih ilçesinde yer alan Vatan Caddesi (Namık Kemal Caddesi), Atatürk Bulvarı ve Millet Caddesi 29 Ekim sabahı araç geçişine kapatılacak. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar kapalı olacak? Detaylar haberimizde...

29 EKİM ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

'Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova' kapsamında, 19 Ekim 2025 Pazar prova günü ve 29 Ekim 2025 Çarşamba tören günü saat 05.45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi.

F.Bahçe'den orta sahaya Alman panzeri!
Okan Buruk'a Avrupa piyangosu!
DİĞER
Fenerbahçe için reçeteyi verdiler! “Kanarya’nın en büyük kozu...”
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Tedesco için kritik haftalar!
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Bankkart-F.Bahçe final maçı detayları! Ziraat Bankkart-F.Bahçe final maçı detayları! 09:17
Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi 08:14
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! 00:42
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 00:41
Eyüpspor haftalar sonra galip! Eyüpspor haftalar sonra galip! 00:41
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede 00:41
Daha Eski
Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! 00:41
Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! 00:41
Beşiktaş'ta kadro alarmı! Beşiktaş'ta kadro alarmı! 00:41
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i 00:41
G.Saray'dan Cisse hamlesi! G.Saray'dan Cisse hamlesi! 00:41
Beşiktaş'tan Cengiz kararı! Beşiktaş'tan Cengiz kararı! 00:41