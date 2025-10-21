CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?

29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?

29 Ekim bankalar açık mı? Cumhuriyet Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyor. Resmi tatillerde kamu kurumları, okullar ve bankaların çalışma düzeni değiştiği için “29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?” sorusu araştırılıyor. Peki, 29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 11:36 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 08:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?

29 Ekim bankalar açık mı? Cumhuriyet Bayramı öncesinde en çok araştırılan sorulardan biri bu oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim, her yıl resmi tatil kapsamında kutlanıyor. Bu nedenle "29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?" sorusu, hem kamu çalışanları hem de özel sektör çalışanları tarafından merak ediliyor. Özellikle resmi tatillerde bankaların hizmet verip vermeyeceği, işlem planlaması yapan vatandaşlar için kritik önem taşıyor. Peki, 29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı? Detaylar haberimizde...

29 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatil takvimine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatil olarak kutlanıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince 29 Ekim'de bankalar, kamu kurumları ve okullar kapalı oluyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Okan Buruk'a Avrupa piyangosu!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Okan Buruk’a 'çeyrek' altın! Tecrübeli hoca, bonusları ile fark yarattı
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Tedesco için kritik haftalar!
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Bankkart-F.Bahçe final maçı detayları! Ziraat Bankkart-F.Bahçe final maçı detayları! 09:17
Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi 08:14
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! 00:42
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 00:41
Eyüpspor haftalar sonra galip! Eyüpspor haftalar sonra galip! 00:41
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede 00:41
Daha Eski
Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! 00:41
Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! 00:41
Beşiktaş'ta kadro alarmı! Beşiktaş'ta kadro alarmı! 00:41
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i 00:41
G.Saray'dan Cisse hamlesi! G.Saray'dan Cisse hamlesi! 00:41
Beşiktaş'tan Cengiz kararı! Beşiktaş'tan Cengiz kararı! 00:41