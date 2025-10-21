CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, okullar kapalı mı?

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, okullar kapalı mı?

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken tatil planları yapan vatandaşlar, 29 Ekim resmi tatil mi? ve 27-28 Ekim tam gün tatil olacak mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. 2026 yılında Cumhuriyet Bayramı, çalışanlar ve öğrenciler için tatil planlamasında önemli bir dönemeç oluşturuyor. 29 Ekim Perşembe günü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıldönümü olarak tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 13:38 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 08:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, okullar kapalı mı?

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken hem tatil planı yapanlar hem de resmi tatil tarihlerini merak edenler, 29 Ekim resmi tatil mi? ve 27-28 Ekim tam gün tatil olacak mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Ekim ayının gelmesiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili aramalar da yoğunlaşmaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu simgeleyen ve her yıl büyük coşkuyla kutlanan en önemli ulusal bayramlarımızdan biridir. Vatandaşlar, 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim bu sene Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim ise saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

29 EKİM ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim 2026 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan, tüm okullar kapalı olacak.

2025-2026 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Yılbaşı

19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi

27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Okan Buruk'a Avrupa piyangosu!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Trabzonspor’a büyük övgü! “Saygı duyulması gerekir çünkü...”
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Tedesco için kritik haftalar!
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Bankkart-F.Bahçe final maçı detayları! Ziraat Bankkart-F.Bahçe final maçı detayları! 09:17
Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi 08:14
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! 00:42
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 00:41
Eyüpspor haftalar sonra galip! Eyüpspor haftalar sonra galip! 00:41
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede 00:41
Daha Eski
Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! 00:41
Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! 00:41
Beşiktaş'ta kadro alarmı! Beşiktaş'ta kadro alarmı! 00:41
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i 00:41
G.Saray'dan Cisse hamlesi! G.Saray'dan Cisse hamlesi! 00:41
Beşiktaş'tan Cengiz kararı! Beşiktaş'tan Cengiz kararı! 00:41