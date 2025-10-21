28 Ekim sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim Salı günü aile hekimleri hizmet verecek mi?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri sağlık ocaklarının durumu oldu. Peki, 28 Ekim’de sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri görev yapacak mı? Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamına girdiği için kamu kurumlarında mesai düzeni değişiyor. Genellikle sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezleri, 28 Ekim günü öğle saatine kadar yarım gün hizmet veriyor. Peki,

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 14:19 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 08:36
Cumhuriyet Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri, "28 Ekim sağlık ocakları açık mı?" sorusu oldu. 28 Ekim günü resmi takvime göre yarım gün tatil olarak kabul edildiğinden, sağlık ocakları sabah saatlerinde açık olacak ancak öğleden sonra hizmet vermeyecek. Aile sağlığı merkezleri bu süre zarfında sadece sabah randevularını kabul ederken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tamamen kapalı olacak. Peki, 28 Ekim günü sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim Salı günü aile hekimleri hizmet verecek mi? Detaylar haberimizde...

28 EKİM SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

28 Ekim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olduğu için resmî olarak yarım gün tatildir. Bu nedenle, sağlık ocakları ve aile hekimleri de bu resmî tatil düzenlemesine uyar.

28 EKİM SALI GÜNÜ AİLE HEKİMLERİ HİZMET VERECEK Mİ?

28 Ekim Salı günü Sağlık ocakları ve aile hekimleri öğleye kadar (saat 13.00'e kadar) hizmet verecektir. Öğleden sonra ise kapalı olacaktır.

29 EKİM SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?

29 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı'nda ise tam gün resmî tatil olduğu için sağlık ocakları tamamen kapalı olacaktır.

