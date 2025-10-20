CANLI SKOR ANA SAYFA
Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Ekim Pazartesi ATV CANLI izle! ATV canlı yayın bilgileri

Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Ekim Pazartesi ATV CANLI izle! ATV canlı yayın bilgileri

ATV’nin yıllardır büyük ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü yeni haftaya yine dikkat çekici dosyalarla başladı. Türkiye’nin en çok izlenen sabah kuşağı programı, her zaman olduğu gibi kayıp vakaları, aile içi trajediler ve faili meçhul olaylarla ekranlara geldi. Haftanın ilk yayınında Müge Anlı ve ekibi, geçtiğimiz haftadan kalan gizemli kayıp dosyalarının izini sürmeye devam ediyor. Canlı yayında tanıklar, ihbarlar ve yeni deliller bir bir ortaya konuyor. İzleyiciler, Müge Anlı’nın olayları titizlikle analiz etmesi ve konuklarla yaptığı yüzleşmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 09:31
Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Ekim Pazartesi ATV CANLI izle! ATV canlı yayın bilgileri

Türkiye'nin gündemini değiştiren program Müge Anlı ile Tatlı Sert, 20 Ekim 2025 Pazartesi sabahı yeni haftaya dopdolu bir gündemle başladı. ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan programda bu hafta yine kayıp dosyaları, dolandırıcılık vakaları ve izleyicilerin merakla takip ettiği gizemli olaylar yer alıyor. Müge Anlı, 2025 sezonunda da adeta bir adalet nöbeti tutuyor. Bugünkü canlı yayında, geçtiğimiz hafta üzerinde durulan kayıp çocuk vakasıyla ilgili yeni gelişmeler paylaşıldı. Ayrıca programın araştırma ekibi, gelen yeni ihbarları değerlendirerek olayın seyrini tamamen değiştirebilecek detayları ortaya çıkardı. Peki, Müge Anlı nasıl izlenir? ATV 20 Ekim Pazartesi Müge Anlı canlı izleme linki var mı? İşte, ATV canlı yayın bilgileri...

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

👉 Egecan ve Babası canlı yayında. Bülent Bey, Aslı Hanım'ın mağduriyetini karşılayacaklarını, aylık 50 bin TL ödeme yapabileceğini söyledi. Aslı Akgün toplan borcun 1,5 milyon TL olduğunu 530 bin TL'yi kabul etmeyeceğini söyledi.

👉 Adana'dan iki yaşındaki oğluyla birlikte kayıplara karışan 19 yaşındaki Rabia Şencan'dan 4 aydır haber alınamıyor. Ailesinin hedefindeki kişilerse kayıp kızın ablası ve eniştesi.

👉 Rabia kaybının 120. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Yayına bağlanan Rabia "Ben gayet iyiyim. Hiçbir erkeğin yanında da değilim. Ben onları aileden saymıyorum onlar da beni evlattan saymasınlar" dedi.

👉 Sefa Soyalp'in yabancı uyruklu ev arkadaşı Sıraç da yan stüdyodan sırtı kameraya dönük şekilde yayına katıldı. Sefa'yı hırsızlıkla suçlayan Sıraç, "telefonumu çalıp gitti" dedi. Sefa'nın çocukluk arkadaşları Ali Rıza ve Mert Kırıkkale'den yayına bağlandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert

ATV CANLI YAYIN İZLE

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

👉 MÜGE ANLI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ATV CANLI YAYIN

