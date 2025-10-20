KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA 2025-2026: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (e-Devlet sorgulama ekranı)

2025–2026 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını yapan öğrenciler, başvuruların tamamlanmasının ardından şimdi "KYK burs sonuçları açıklandı mı?", "Ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Başvuru süreci e-Devlet üzerinden 13 Ekim 2025 – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Milyonlarca öğrenci için kritik eşik çok yakın. "KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı şu an için "Kasım ayı ortası" yönünde beklense de resmi duyuruya dikkat edilmesi önem taşıyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs/kredi sonuçları nasıl sorgulanır? Detaylar haberimizde...

KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru süreci e-Devlet üzerinden 13 Ekim 2025 – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Şu ana kadar resmi bir sonuç açıklaması gelmemekle birlikte, geçmiş yıllara bakıldığında sonuçların Kasım ayı ortası ile son haftası arasında ilan edildiği görülüyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmî bir açıklama henüz yapılmadığı için, sonuçların duyurulma tarihi geçmiş verilere bakılarak Kasım ayının ortası uygun bir tahmin olarak gösteriliyor.

KYK BURS/KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2024-2025 burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlenmişti. Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.

Lisans öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL

Doktora öğrencileri: 9.000 TL

Bu rakamlar, 2024 yılı sonunda yapılan zam ile Ocak 2025'te yürürlüğe girdi.