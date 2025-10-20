KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Gözler TÜİK'te! Kira zammı hesaplama

Ev sahipleri ve kiracılar her ay olduğu gibi bu ay da kira artış oranının açıklanacağı tarihi merak ediyor. "Kasım ayı kira artış oranı 2025 ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak?" sorusu, son günlerde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Her ay TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan TÜFE verileri, kira zammı hesaplamasında belirleyici oluyor. Kira artış oranı, önceki ayın 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre belirleniyor. Buna göre, Kasım ayı kira artış oranı, 1 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak Ekim ayı enflasyon rakamları ile netleşecek. Kira sözleşmesini Kasım ayında yenileyecek vatandaşlar, TÜİK verilerinin açıklanmasının ardından "Kasım 2025 kira artış oranı yüzde kaç oldu?" sorusunun yanıtını öğrenebilecek. Peki, Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı kira artış oranı ne olacak? Detaylar haberimizde...

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da TÜİK, Ekim ayı enflasyon verilerini (TÜFE) kamuoyuna duyuracaktır. Bu verilerin içinde yer alan "on iki aylık ortalamalara göre değişim" oranı, Kasım 2025'te kira sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri için uygulanabilecek azami zam oranını belirleyecektir.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Konut ve iş yeri kiralarındaki artış oranı, Türk Borçlar Kanunu'na göre TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) on iki aylık ortalaması esas alınarak belirlenir ve bu oranı geçemez.

1 Temmuz 2024 itibarıyla konut kiralarındaki %25'lik üst sınır uygulamasının sona ermesi beklenmektedir. Bu nedenle, kira artışında tekrar 12 aylık TÜFE ortalaması üst sınır olacaktır.