BİM AKTÜEL 21 EKİM İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Oda Kokusu, Saç Parfümü, Duş Jeli kozmetik ürünler 21 Ekim Salı günü satışta! (BİM aktüel kataloğu)

BİM’in her hafta büyük ilgi gören aktüel ürün kataloğu bu hafta da dopdolu! 21 Ekim 2025 Salı gününden itibaren geçerli olacak yeni indirim listesi yayımlandı. BİM aktüel kataloğunda bu kez kişisel bakım ve kozmetik ürünleri öne çıkıyor. Oda kokusundan saç parfümüne, duş jelinden el kremine kadar pek çok ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 10:15 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 10:18
Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirlerinden BİM, bu hafta müşterilerine cazip indirimlerle dolu bir katalog sunuyor. 21 Ekim 2025 Salı tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu, özellikle kozmetik ve kişisel bakım kategorilerindeki uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu haftaki kataloğun yıldızları arasında oda kokuları, duş jelleri, saç parfümleri, vücut losyonları ve el kremleri bulunuyor. Kaliteli kozmetik ürünlerini uygun fiyatlarla almak isteyen tüketiciler, 21 Ekim Salı gününden itibaren BİM mağazalarına akın edecek.

BİM 21 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

BİM 21 EKİM

BİM 21 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

BİM 21 EKİM

BİM 21 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

BİM 21 EKİM

