Haberler Haberler 29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?

29 Ekim bankalar açık mı? Cumhuriyet Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyor. Resmi tatillerde kamu kurumları, okullar ve bankaların çalışma düzeni değiştiği için “29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?” sorusu araştırılıyor. Peki, 29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?

29 Ekim bankalar açık mı? Cumhuriyet Bayramı öncesinde en çok araştırılan sorulardan biri bu oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim, her yıl resmi tatil kapsamında kutlanıyor. Bu nedenle "29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?" sorusu, hem kamu çalışanları hem de özel sektör çalışanları tarafından merak ediliyor. Özellikle resmi tatillerde bankaların hizmet verip vermeyeceği, işlem planlaması yapan vatandaşlar için kritik önem taşıyor. Peki, 29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı? Detaylar haberimizde...

29 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatil takvimine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatil olarak kutlanıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince 29 Ekim'de bankalar, kamu kurumları ve okullar kapalı oluyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

