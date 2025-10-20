CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 28 Ekim sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim Salı günü aile hekimleri hizmet verecek mi?

28 Ekim sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim Salı günü aile hekimleri hizmet verecek mi?

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri sağlık ocaklarının durumu oldu. Peki, 28 Ekim’de sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri görev yapacak mı? Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamına girdiği için kamu kurumlarında mesai düzeni değişiyor. Genellikle sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezleri, 28 Ekim günü öğle saatine kadar yarım gün hizmet veriyor. Peki,

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 14:19 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 08:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
28 Ekim sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim Salı günü aile hekimleri hizmet verecek mi?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri, "28 Ekim sağlık ocakları açık mı?" sorusu oldu. 28 Ekim günü resmi takvime göre yarım gün tatil olarak kabul edildiğinden, sağlık ocakları sabah saatlerinde açık olacak ancak öğleden sonra hizmet vermeyecek. Aile sağlığı merkezleri bu süre zarfında sadece sabah randevularını kabul ederken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tamamen kapalı olacak. Peki, 28 Ekim günü sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim Salı günü aile hekimleri hizmet verecek mi? Detaylar haberimizde...

28 EKİM SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

28 Ekim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olduğu için resmî olarak yarım gün tatildir. Bu nedenle, sağlık ocakları ve aile hekimleri de bu resmî tatil düzenlemesine uyar.

28 Ekim sağlık ocakları açık mı?

28 EKİM SALI GÜNÜ AİLE HEKİMLERİ HİZMET VERECEK Mİ?

28 Ekim Salı günü Sağlık ocakları ve aile hekimleri öğleye kadar (saat 13.00'e kadar) hizmet verecektir. Öğleden sonra ise kapalı olacaktır.

28 Ekim sağlık ocakları açık mı?

29 EKİM SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?

29 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı'nda ise tam gün resmî tatil olduğu için sağlık ocakları tamamen kapalı olacaktır.

REKLAM - İdefix
Sane'nin muhteşem dönüşü!
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
Tufan Erhürman'ın kırmızı çizgisi: Merkez Ankara! "Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz"
Maç sonu şaşırtan istek! Arda Güler...
Vasco de Gama'dan flaş Cuesta kararı! Ocak ayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spor yazarlarından flaş F.Bahçe-Karagümrük maçı değerlendirmesi! Spor yazarlarından flaş F.Bahçe-Karagümrük maçı değerlendirmesi! 08:53
Bugün hangi maç var? 20 Ekim Pazartesi Bugün hangi maç var? 20 Ekim Pazartesi 08:06
Tedesco'dan flaş G.Saray ve transfer sözleri! Tedesco'dan flaş G.Saray ve transfer sözleri! 00:40
Domenico Tedesco: Tek eksik olan şey... Domenico Tedesco: Tek eksik olan şey... 00:40
Arda Güler Mbappe'ye al da at dedi! Arda Güler Mbappe'ye al da at dedi! 00:39
Kanarya zirve yarışında hata yapmadı! Kanarya zirve yarışında hata yapmadı! 00:39
Daha Eski
En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:39
Gol ofsayta takıldı! Gol ofsayta takıldı! 00:39
Talisca'ya Kadıköy'de tepki! Talisca'ya Kadıköy'de tepki! 00:39
F.Bahçe maçında VAR'dan penaltı kararı çıktı! F.Bahçe maçında VAR'dan penaltı kararı çıktı! 00:39
Hoffenheim'da Ozan Kabak sevinci! 502 gün sonra... Hoffenheim'da Ozan Kabak sevinci! 502 gün sonra... 00:39
Sane Almanya'da gündem oldu! Sane Almanya'da gündem oldu! 00:39