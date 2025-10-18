CANLI SKOR ANA SAYFA
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 18 EKİM 2025💥Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 18 EKİM 2025💥Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta! 18 Ekim 2025 Cumartesi akşamı yapılan çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Şans oyunu severler “Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar ne?” sorusuna yanıt arıyor. Haftanın büyük ikramiyesi sahiplerini buldu. Peki, 18 Ekim Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandılar numaralar belli oldu. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 21:38
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 18 EKİM 2025💥Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO 18 EKİM 2025 SONUÇLARI | Her hafta milyonlarca kişi tarafından oynanan Çılgın Sayısal Loto, bu hafta da büyük ikramiyesiyle gündemde. 18 Ekim 2025 tarihli Sayısal Loto çekilişi tamamlandı ve kazandıran numaralar açıklandı. Talihliler, "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kim kazandı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Piyango Online sistemi üzerinden bilet sorgulama işlemleri yapılabiliyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı üzerinden kazanç durumunuzu hemen kontrol edebilirsiniz. İşte 18 Ekim Cumartesi gecesi açıklanan Sayısal Loto sonuçları ve detaylar!

ÇILGIN SAYISAL LOTO 18 EKİM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

10-13-18-39-63-85 Joker: 60 SüperStar: 88

Çılgın Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kazanan numaralar açıklandıktan sonra, sonuçları öğrenmek isteyenler "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden sorgulama yapabilir.
Sorgulama ekranında "Bilet Sorgula" bölümüne giriş yaparak bilet numaranızla anında sonucu öğrenebilirsiniz.

Buruk'tan Sane ve Sara açıklaması!
