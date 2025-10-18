CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?

29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?

29 Ekim bankalar açık mı? Cumhuriyet Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyor. Resmi tatillerde kamu kurumları, okullar ve bankaların çalışma düzeni değiştiği için “29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?” sorusu araştırılıyor. Peki, 29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 11:36 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 09:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?

29 Ekim bankalar açık mı? Cumhuriyet Bayramı öncesinde en çok araştırılan sorulardan biri bu oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim, her yıl resmi tatil kapsamında kutlanıyor. Bu nedenle "29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?" sorusu, hem kamu çalışanları hem de özel sektör çalışanları tarafından merak ediliyor. Özellikle resmi tatillerde bankaların hizmet verip vermeyeceği, işlem planlaması yapan vatandaşlar için kritik önem taşıyor. Peki, 29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı? Detaylar haberimizde...

29 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatil takvimine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatil olarak kutlanıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince 29 Ekim'de bankalar, kamu kurumları ve okullar kapalı oluyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Sane ile Buruk arasında kritik görüşme!
Idefix - REKLAM
DİĞER
Bülent Timurlenk’ten Osimhen uyarısı! “Galatasaray’da asıl kritik nokta...”
Kara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyon
G.Saray'a gençlik aşısı! Buruk yeşil ışık yaktı
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wolfsburg - Stuttgart maçı detayları | Wolfsburg Stuttgart maçı CANLI izle! Wolfsburg - Stuttgart maçı detayları | Wolfsburg Stuttgart maçı CANLI izle! 09:30
Bugünkü maçlar listesi 18 Ekim Cumartesi Bugünkü maçlar listesi 18 Ekim Cumartesi 08:05
6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 00:29
Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... 23:44
Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... 23:44
6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 23:41
Daha Eski
Kayseri'de Jung 3 ay yok! Kayseri'de Jung 3 ay yok! 23:17
İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! 23:16
Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! 23:16
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den... F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den... 23:16
Anadolu Efes evinde kayıp! Anadolu Efes evinde kayıp! 23:16
Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! 23:16