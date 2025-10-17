CANLI SKOR ANA SAYFA
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI || TOKİ Sosyal Konut başvuruları ne zaman başlayacak, e-Devlet başvuru ekranı açıldı mı?

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? Vatandaşlar, uygun fiyatlı konut fırsatlarından yararlanmak için başvuru tarihlerini merak ediyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve TOKİ tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilecek. Peki, e-Devlet başvuru ekranı açıldı mı ve başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylı bilgiler ve başvuru adımları!

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 11:01 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 10:39
TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Uygun fiyatlı sosyal konut almak isteyenler, başvuru tarihlerini ve başvuru ekranının açılıp açılmadığını araştırıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden online olarak yapılacak ve gerekli şartları sağlayan vatandaşlar değerlendirmeye alınacak. Peki, TOKİ başvuruları için e-Devlet ekranı açıldı mı ve başvuru nasıl yapılır? İşte adım adım rehber!

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için e-Devlet veya TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru ekranı henüz açılmadı.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, projenin detaylı tanıtım ve lansman programının önümüzdeki günlerde yapılacağını açıkladı. Bu programda başvuru tarihleri resmen ilan edilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

TOKİ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?https://turkiye.gov.tr

Vatandaşların, resmi duyurular gelmeden önce sosyal medyada veya diğer kaynaklarda dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemesi önem taşıyor. Başvurular açıldığında, e-Devlet (turkiye.gov.tr) ve TOKİ'nin resmi sitesi (toki.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılması bekleniyor.

KONUT DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Toplam 165.055 sosyal konut ihalesi yapıldı ve bunun 128.378'i büyükşehirlerde inşa edilecek. Konutların çoğunluğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak:

İstanbul: Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48.416 konut

Ankara: Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13.646 konut

İzmir: Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11.325 konut

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU EKRANI

