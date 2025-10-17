Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları hangi ayda olur, ne kadar sürer?

Pastırma sıcakları hangi ayda olur ve ne kadar sürer? Pastırma sıcakları hangi ayda görülür? Türkiye'de genellikle Eylül sonu ile Ekim ortası arasında etkili olur ve sonbaharın son sıcak günlerini temsil eder. Pastırma sıcakları ne kadar sürer? Uzmanlar, bu sıcaklıkların ortalama 10–21 gün boyunca etkili olduğunu belirtiyor. Peki, bu sıcaklıkların ardından ne olur? Pastırma sıcaklarının sona ermesiyle birlikte havalar hızla soğumaya başlar ve kışın ilk serin günleri görülür. Hangi bölgeler pastırma sıcaklarından daha çok etkilenir? Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun batısında daha uzun süre etkili olurken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da daha kısa ve hafif etkiler görülür. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma sıcakları hangi ayda olur, ne kadar sürer? Detaylar haberimizde...

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Türkiye'de sonbaharın ikinci yarısında, Eylül sonu ile Ekim ortası arasında başlar ve kısa süreli olarak sıcaklıkların yükselmesine neden olur. Meteoroloji raporlarına göre 2-3 hafta civarında etkili olur. Ancak bazı yıllarda bu süre, bölgesel yağış ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Meteoroloji raporlarına göre 2-3 hafta civarında etkili olur. Ancak bazı yıllarda bu süre, bölgesel yağış ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir. Marmara ve Ege Bölgesi'nde daha belirgin ve uzun süreli olurken, İç Anadolu'da orta, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da ise hafif etkiler gözlemlenir. Gündüzleri 20–25 °C civarında hissedilen sıcaklıklar, geceleri 10–15 °C arasında olur. Genellikle bu sıcaklıkların ardından ilk serin ve yağışlı günler görülmeye başlar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinde ise yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek. Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise pus ve yer yer sis görülebilir.

Hava Sıcaklığı

Kuzey kesimlerde sıcaklıkların 2–4 derece artması öngörülürken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar

Genellikle kuzey ve doğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Güncel Uyarılar

Meteorolojik olarak herhangi bir uyarı bulunmuyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi:

Parçalı ve çok bulutlu; Trakya kesiminde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Güney kesimlerde pus ve sis hadisesi görülebilir.

Bursa: 23°C, parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 23°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi:

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu. İç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.

İzmir: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Denizli: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Manisa: 26°C, parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz Bölgesi:

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Antalya: 27°C

Adana: 31°C

Hatay: 29°C

İç Anadolu Bölgesi:

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu.

Ankara: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

Konya: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz:

Parçalı ve çok bulutlu; Sinop çevrelerinde sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Bolu: 22°C

Düzce: 22°C

Zonguldak: 20°C

Orta ve Doğu Karadeniz:

Parçalı ve çok bulutlu; Samsun çevreleri sağanak yağışlı. İç kesimlerde pus ve yer yer sis var.

Samsun: 20°C, sağanak yağışlı

Trabzon: 19°C

Rize: 20°C

Doğu Anadolu:

Parçalı ve az bulutlu olacak.

Erzurum: 17°C

Kars: 17°C

Malatya: 22°C

Güneydoğu Anadolu:

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.