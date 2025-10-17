DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? DGS sorgulama ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), iki yıllık meslek yüksekokullarından mezun olan ve eğitimlerine dört yıllık lisans programlarında devam etmek isteyen öğrencilerin girdiği 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. . Sonuçlarını öğrenen adaylar, yerleştirildikleri üniversite ve bölüm bilgilerini sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır? Detaylar haberimizde...

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, büyük bir merakla bekledikleri sonuçlara ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor. Sisteme giriş yapan adaylar, yerleştirildikleri üniversite ve bölüm bilgilerini görebilecek.

DGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI