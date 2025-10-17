CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bursa barajlarında son durum ne? 17 Ekim 2025’te Bursa baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Bursa barajlarında son durum ne? 17 Ekim 2025’te Bursa baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Bursa, Türkiye’nin su şehri olarak bilinse de, son dönemde yaşanan kuraklık ve azalan yağışlar nedeniyle barajlarında ciddi su sıkıntısı çekiyor. Peki, 17 Ekim 2025 itibarıyla Bursa baraj doluluk oranı ne kadar? BUSKİ verilerine göre, barajların doluluk oranı yüzde 0,25 seviyesine geriledi. Bu oran, barajların neredeyse tamamen boşaldığını ve su kaynaklarının kritik seviyeye ulaştığını gösteriyor. Peki, 17 Ekim 2025 itibarıyla Bursa baraj doluluk oranı ne kadar?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 09:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bursa barajlarında son durum ne? 17 Ekim 2025’te Bursa baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Bursa baraj doluluk oranları yüzde kaç? 17 Ekim Bursa güncel baraj doluluk seviyesi nedir? Bursa, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynaklarında ciddi azalma yaşarken, 17 Ekim 2025 itibarıyla baraj doluluk oranı ne kadar? BUSKİ verilerine göre, barajların doluluk oranı yüzde 0,25 seviyesine geriledi. Bu oran, barajların neredeyse tamamen boşaldığını ve su kaynaklarının kritik seviyeye ulaştığını gösteriyor. Özellikle Nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğancı Barajı da tükenme noktasına geldi. Bu durum, Bursa'nın su ihtiyacını karşılamakta zorlanmasına neden oluyor. Uzmanlar, yağışların başlamaması halinde şehirde daha uzun süreli su sıkıntısının yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Peki, Bursa baraj doluluk oranları yüzde kaç? Detaylar haberimizde...

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

BUSKİ tarafından resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan verilere göre, 16 Ekim itibariyle Bursa genelinde baraj doluluk oranı yüzde 0.25 seviyesine geldi. 17 Ekim Cuma Bursa baraj doluluk oranları henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ: 17 Ekim Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa'da 6 gün planlı su kesintisi uygulanacak! Devamını Oku BUNU DA OKU

F.Bahçe'ye sürpriz golcü! G.Saray da istemişti
G.Saray'dan 100 milyon euro'luk imza!
DİĞER
Fenerbahçe'de Portekiz kampının detayları ortaya çıktı! Sadettin Saran, "Olacak iş değil" demişti...
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
Jhon Duran'dan flaş açıklama! "Beni eleştirenlere..."
İtalyan ekibinden Yunus Akgün'e kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyan ekibinden Yunus Akgün'e kanca! İtalyan ekibinden Yunus Akgün'e kanca! 09:40
G.Saray'dan 100 milyon euro'luk imza! G.Saray'dan 100 milyon euro'luk imza! 09:12
F.Bahçe'ye sürpriz golcü! G.Saray da istemişti F.Bahçe'ye sürpriz golcü! G.Saray da istemişti 09:10
Jhon Duran'dan flaş açıklama! "Beni eleştirenlere..." Jhon Duran'dan flaş açıklama! "Beni eleştirenlere..." 09:08
Bugünkü maçlar 17 Ekim Cuma 2025 Bugünkü maçlar 17 Ekim Cuma 2025 08:33
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
Daha Eski
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET 00:12
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:04
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04