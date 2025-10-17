Bursa barajlarında son durum ne? 17 Ekim 2025’te Bursa baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Bursa baraj doluluk oranları yüzde kaç? 17 Ekim Bursa güncel baraj doluluk seviyesi nedir? Bursa, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynaklarında ciddi azalma yaşarken, 17 Ekim 2025 itibarıyla baraj doluluk oranı ne kadar? BUSKİ verilerine göre, barajların doluluk oranı yüzde 0,25 seviyesine geriledi. Bu oran, barajların neredeyse tamamen boşaldığını ve su kaynaklarının kritik seviyeye ulaştığını gösteriyor. Özellikle Nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğancı Barajı da tükenme noktasına geldi. Bu durum, Bursa'nın su ihtiyacını karşılamakta zorlanmasına neden oluyor. Uzmanlar, yağışların başlamaması halinde şehirde daha uzun süreli su sıkıntısının yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Peki, Bursa baraj doluluk oranları yüzde kaç? Detaylar haberimizde...

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

BUSKİ tarafından resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan verilere göre, 16 Ekim itibariyle Bursa genelinde baraj doluluk oranı yüzde 0.25 seviyesine geldi. 17 Ekim Cuma Bursa baraj doluluk oranları henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.