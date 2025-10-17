CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 28 Ekim hastaneler açık mı? 28 Ekim’de acil servis açık mı?

28 Ekim hastaneler açık mı? 28 Ekim’de acil servis açık mı?

28 Ekim hastaneler açık mı, kapalı mı? 28 Ekim 2025 Salı günü hastaneler hizmet veriyor mu? 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. Acil sağlık hizmetleri tüm hastanelerde devam ederken, normal poliklinikler ve bazı birimler kısıtlı hizmet verebilir. Bayram günü planlanan rutin kontroller ve işlemler için hastanelerin resmi web sitesi veya çağrı hatlarından bilgi almak, sürprizlerle karşılaşmamak açısından önemlidir. Peki, 28 Ekim hastaneler açık mı, kapalı mı? 28 Ekim 2025 Salı günü hastaneler hizmet veriyor mu, acil servis açık mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 12:12 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 08:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
28 Ekim hastaneler açık mı? 28 Ekim’de acil servis açık mı?

28 Ekim hastaneler açık mı? 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda devlet ve özel hastanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Vatandaşlar, 28 Ekim Salı günü hastaneler açık mı? Sorusunun cevabını araştırıyor. Bu tarihte acil servisler kesintisiz hizmet verirken, poliklinik ve randevulu hizmetlerde bazı hastaneler sınırlı çalışabilir. Vatandaşların acil olmayan işlemler için önceden bilgi alması öneriliyor. Peki, 28 Ekim hastaneler açık mı, 28 Ekim tarihinde hastaneler hizmet veriyor mu? Acil servis açık mı? Detaylar haberimizde…

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI?

Hastanelerin poliklinik hizmetleri ve sağlık ocakları, 28 Ekim günü öğlene kadar hizmet vermeye devam eder. Saat 13:00'ten itibaren ise resmi tatil başladığı için poliklinikler genellikle kapalı olur ve hasta kabulü yapılmaz.

28 EKİM GÜNÜ ACİL SERVİSLER AÇIK MI?

Tüm hastanelerin acil servisleri 28 Ekim günü tam gün (7/24) açık kalmaya devam edecektir. Acil durumlar için hastanelerin acil bölümlerine başvurabilirsiniz. Rutin muayene veya randevularınız için 28 Ekim günü öğleden önce hastaneye gitmeniz gerekir. Öğleden sonra sadece acil servisler hizmet verecektir.

28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim resmi tatil mi, okullar tatil mi? Devamını Oku BUNU DA OKU

G.Saray'dan 100 milyon euro'luk imza!
F.Bahçe'ye sürpriz golcü! G.Saray da istemişti
DİĞER
Fenerbahçe'de Portekiz kampının detayları ortaya çıktı! Sadettin Saran, "Olacak iş değil" demişti...
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
Jhon Duran'dan flaş açıklama! "Beni eleştirenlere..."
İtalyan ekibinden Yunus Akgün'e kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan 100 milyon euro'luk imza! G.Saray'dan 100 milyon euro'luk imza! 09:12
F.Bahçe'ye sürpriz golcü! G.Saray da istemişti F.Bahçe'ye sürpriz golcü! G.Saray da istemişti 09:10
Jhon Duran'dan flaş açıklama! "Beni eleştirenlere..." Jhon Duran'dan flaş açıklama! "Beni eleştirenlere..." 09:08
Bugünkü maçlar 17 Ekim Cuma 2025 Bugünkü maçlar 17 Ekim Cuma 2025 08:33
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
Daha Eski
ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET 00:12
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:04
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:01