Üniversiteye hazırlanan öğrenciler ve veliler, 2026 YKS tarihlerini büyük bir merakla araştırıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında TYT, AYT ve YDT oturumlarının hangi tarihlerde yapılacağı adaylar tarafından merak konusu oluyor. Başvuru tarihleri, geç başvuru süreleri ve sınav merkezleri de yakından takip ediliyor. Bu bilgiler, adayların sınav hazırlıklarını planlamasında ve deneme sınavlarını düzenlemesinde önemli rol oynuyor. ÖSYM'nin resmî takvimi yayımlamasıyla tüm detaylar kesinlik kazanacak. Peki, YKS ne zaman 2026? YKS başvuru tarihleri ve sınav takvimi!

YKS NE ZAMAN 2026?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ÖSYM tarafından yayımlanan resmî sınav takvimi henüz açıklanmamıştır.

✏️ 2026 YKS BAŞVURU TARİHLERİ

YKS başvuruları, sınavın kendisinden aylar önce, genellikle Şubat ayında başlar.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) (https://ais.osym.gov.tr/) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak yapılabilir.