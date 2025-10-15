CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Yerleşim yeri içinde hız sınırlarında tolerans kalktı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi

Yerleşim yeri içinde hız sınırlarında tolerans kalktı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yer alan, 'Radar cezalarında yüzde 10 toleransın kaldırıldığı ve hız sınırını 1 km dahi aşma durumunda sürücülere ceza kesileceği' iddiaları sonrası açıklama yaparak böyle bir durumun gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 16:42 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 17:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yerleşim yeri içinde hız sınırlarında tolerans kalktı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Radar cezalarında sürücülere tanınan % 10'luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği" şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır. Bu kapsamda; Yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında % 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır. Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına %10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür. Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s ilk aşım tolerans uygulaması devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Fenerbahçe'de 2 isme son uyarı! Tedesco ve yönetim...
F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
Kabine günü: Başkan Erdoğan'ın masasında ne var?
G.Saray bombayı patlatıyor! Yeni yıldız Arjantin'den gelecek
Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları! Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları! 16:09
Arda'dan Xabi Alonso itirafı! "Bana 'kaleye geç' dese..." Arda'dan Xabi Alonso itirafı! "Bana 'kaleye geç' dese..." 16:08
Barcelona'da Frenkie de Jong gelişmesi! Barcelona'da Frenkie de Jong gelişmesi! 15:54
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları 15:45
Doğan açıkladı! İşte Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda konuşulanlar Doğan açıkladı! İşte Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda konuşulanlar 15:43
Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman? A Milli Takım Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman? A Milli Takım Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? 15:25
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı! F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı! 15:08
Trieste - Galatasaray maçı CANLI İZLE bilgileri! Trieste - Galatasaray maçı CANLI İZLE bilgileri! 14:27
Zeynep Sönmez 2. turda veda etti Zeynep Sönmez 2. turda veda etti 14:22
Eda Erdem'den Kocaeli'deki taraftarlara teşekkür Eda Erdem'den Kocaeli'deki taraftarlara teşekkür 14:20
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik 14:13
F.Bahçe için büyük sorun! Amrabat dışında... F.Bahçe için büyük sorun! Amrabat dışında... 13:53