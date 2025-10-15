CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI || TOKİ Sosyal Konut başvuruları ne zaman başlayacak, e-Devlet başvuru ekranı açıldı mı?

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI || TOKİ Sosyal Konut başvuruları ne zaman başlayacak, e-Devlet başvuru ekranı açıldı mı?

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? Vatandaşlar, uygun fiyatlı konut fırsatlarından yararlanmak için başvuru tarihlerini merak ediyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve TOKİ tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilecek. Peki, e-Devlet başvuru ekranı açıldı mı ve başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylı bilgiler ve başvuru adımları!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 11:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI || TOKİ Sosyal Konut başvuruları ne zaman başlayacak, e-Devlet başvuru ekranı açıldı mı?

TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Uygun fiyatlı sosyal konut almak isteyenler, başvuru tarihlerini ve başvuru ekranının açılıp açılmadığını araştırıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden online olarak yapılacak ve gerekli şartları sağlayan vatandaşlar değerlendirmeye alınacak. Peki, TOKİ başvuruları için e-Devlet ekranı açıldı mı ve başvuru nasıl yapılır? İşte adım adım rehber!

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için e-Devlet veya TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru ekranı henüz açılmadı.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, projenin detaylı tanıtım ve lansman programının önümüzdeki günlerde yapılacağını açıkladı. Bu programda başvuru tarihleri resmen ilan edilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

TOKİ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?https://turkiye.gov.tr

Vatandaşların, resmi duyurular gelmeden önce sosyal medyada veya diğer kaynaklarda dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemesi önem taşıyor. Başvurular açıldığında, e-Devlet (turkiye.gov.tr) ve TOKİ'nin resmi sitesi (toki.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılması bekleniyor.

KONUT DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Toplam 165.055 sosyal konut ihalesi yapıldı ve bunun 128.378'i büyükşehirlerde inşa edilecek. Konutların çoğunluğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak:

İstanbul: Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48.416 konut

Ankara: Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13.646 konut

İzmir: Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11.325 konut

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU EKRANI

Icardi G.Saray'da kalmak için o gelirden vazgeçti!
İşte Dünya Kupası bileti alan ülkeler
DİĞER
Barış Alper Yılmaz'da mutlu sona ulaşıldı! İşte Galatasaray'dan kazanacağı maaş...
Kabine günü: Başkan Erdoğan'ın masasında ne var?
Duran sonunda patladı! Yakın çevresiyle konuştu ve...
Gürcistan'da yenilgisi sonrası kıyamet koptu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi G.Saray'da kalmak için o gelirden vazgeçti! Icardi G.Saray'da kalmak için o gelirden vazgeçti! 10:54
Duran sonunda patladı! Yakın çevresiyle konuştu ve... Duran sonunda patladı! Yakın çevresiyle konuştu ve... 10:39
İşte Dünya Kupası bileti alan ülkeler İşte Dünya Kupası bileti alan ülkeler 10:35
Lyon - St. Pölten maçı detayları! Lyon - St. Pölten maçı detayları! 10:24
Gürcistan'da yenilgisi sonrası kıyamet koptu! Gürcistan'da yenilgisi sonrası kıyamet koptu! 10:12
O futbolcu G.Saray'dan ayrılmayacak! O futbolcu G.Saray'dan ayrılmayacak! 09:50
Daha Eski
Valerenga - Wolfsburg maçı saat kaçta? Valerenga - Wolfsburg maçı saat kaçta? 09:45
En-Nesyri F.Bahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi... En-Nesyri F.Bahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi... 09:22
Galibiyetin ardından Bizim Çocuklar'a büyük övgü! Galibiyetin ardından Bizim Çocuklar'a büyük övgü! 08:46
Bugünkü maçlar 15 Ekim Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 15 Ekim Çarşamba 2025 08:11
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! 01:37
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:25