Memur zammı netleşiyor! 📢 2026 Ocak memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur?

Memur zammı netleşiyor! 2026 Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı enflasyon verileri ve toplu sözleşme farklarıyla birlikte memurların alacağı zam netleşecek. Bu oran, memur maaşlarına doğrudan yansıyacak ve milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Peki, memur maaş zammı yüzde kaç olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 10:28 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 09:26
2026 Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı nihayet netleşiyor. Memur ve memur emeklileri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileri ve toplu sözleşme farklarıyla birlikte Ocak zammının ne kadar olacağını öğrenecek. Bu zam oranı, memur maaşlarına doğrudan yansıyacak ve milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur maaşlarına uygulanacak toplam zam oranı kesinleşmiş olacak. Peki, 2026 Ocak memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur? Detaylar haberimizde...

OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklilerinin maaşlarında %2,38'lik enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu fark toplu sözleşme zammıyla birleştirildiğinde, memur ve memur emeklilerinin hak ettiği toplam zam oranı %13,64 olarak belirlendi.

Temmuz 2025 Enflasyonu: %2.06

Ağustos 2025 Enflasyonu: %2.04

Eylül 2025 Enflasyonu: 3,23

YENİ YILDA EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?

Kesin zam oranı için Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor olsa da, ekonominin önde gelen kurumlarının yıl sonu tahminleri, Ocak zammının yaklaşık seviyelerini ortaya koyuyor. Masada dört ana senaryo bulunuyor:

Merkez Bankası (%25 Enflasyon Senaryosu): Eğer TCMB'nin alt bant tahmini olan %25'lik yıl sonu enflasyonu gerçekleşirse, ikinci yarıyıl enflasyonu %7,14 olacak. Bu durumda memurlar, %2,04'lük enflasyon farkıyla birlikte toplamda %13,26 zam almış olacak.

Memur ve emekli maaşlarına Ocak 2025'te yapılacak zam için farklı enflasyon senaryoları da hesaplandı. Merkez Bankası (MB) ve Orta Vadeli Program (OVP) projeksiyonlarına göre, zam oranları %13,26 ile %17,66 arasında değişecek. Buna ek olarak 1000 TL'lik taban zam da maaşlara yansıtılacak. Böylece memurlar ve emekli memurlar, Ocak ayındaki maaş artışlarını önceden öngörebilecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLA

Mevcut maaşı 50.503 TL olan bir memurun, %13,26 zam ve 1000 TL taban artış ile birlikte maaşı 58.200 TL olacak. Aynı memur, %16,88 zam senaryosu gerçekleşirse maaşı 60.028 TL seviyesine yükselecek. Öte yandan, OVP'nin %28,5 enflasyon beklentisine göre hesaplanan maaş 59.806 TL olurken, MB anketine göre maaş 60.422 TL'ye ulaşacak.

