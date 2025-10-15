CANLI SKOR ANA SAYFA
Hafta sonu bankalar açık mı? Cumartesi hangi bankalar açık, kaça kadar açık?

Hafta sonu bankalar açık mı? Cumartesi hangi bankalar açık, kaça kadar açık?

Hafta sonu bankalar açık mı sorusu merak ediliyor. Cumartesi ve Pazar günleri bankaların çoğu şubesi kapalıdır ancak AVM, havaalanı ya da bazı özel bölgelerde bulunan şubeler sınırlı saatlerde hizmet verebilir. Bankacılık işlemlerini yapmak isteyenler, hafta sonu mobil bankacılık, internet şubesi ve ATM’leri kullanmaya devam edebilir. Peki hafta sonu hangi bankalar işlem yapıyor? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 14:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 12:07
Hafta sonu bankalar açık mı? Cumartesi hangi bankalar açık, kaça kadar açık?

Cumartesi ve Pazar günleri bankaların açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Türkiye'de genel kural olarak bankalar hafta sonları çalışmaz ve tüm işlemler hafta içi mesai saatlerinde gerçekleştirilir. Ancak bazı özel şubeler, özellikle alışveriş merkezlerinde ve havaalanlarında yer alan bankalar, hafta sonu kısıtlı saatlerde hizmet sunabilir. Peki, Hafta sonu bankalar açık mı? Cumartesi hangi bankalar açık, kaça kadar açık? Detaylar haberimizde...

HAFTA SONU BANKALAR AÇIK MI?

Türkiye'de genel kural olarak bankalar hafta sonları çalışmaz ve tüm işlemler hafta içi mesai saatlerinde gerçekleştirilir. Ancak bazı özel şubeler, özellikle alışveriş merkezlerinde ve havaalanlarında yer alan bankalar, hafta sonu kısıtlı saatlerde hizmet sunabilir.

MOBİL VE İNTERNET BANKACILIĞI İLE 7/24 YAPILABİLEN İŞLEMLER

Şubelerin belirli saatlerde çalışıyor olması, bankacılık hizmetlerine erişiminizi sınırlamaz.

Mobil ve internet bankacılığı sayesinde:

• Para transferi (EFT, havale, FAST)

Fatura ve vergi ödemeleri

Kredi kartı ve kredi işlemleri

Yatırım ve döviz alım-satım işlemleri gibi birçok hizmete 7/24 erişim mümkündür.

HAFTA SONU AÇIK BANKA VAR MI?

Genel olarak bankalar hafta sonu çalışmaz. Ancak havalimanı ve AVM şubeleri istisnai olarak hizmet verebilir.

İNTERNET BANKACILIĞI HANGİ SAATLERDE HİZMET VERİR?

Mobil ve internet bankacılığı hizmetleri 7 gün 24 saat kullanılabilir. Bu sayede şubeye gitmeden birçok işlemi anında gerçekleştirebilirsiniz.

