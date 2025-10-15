Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Cumartesi ve Pazar günleri bankaların açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Türkiye'de genel kural olarak bankalar hafta sonları çalışmaz ve tüm işlemler hafta içi mesai saatlerinde gerçekleştirilir. Ancak bazı özel şubeler, özellikle alışveriş merkezlerinde ve havaalanlarında yer alan bankalar, hafta sonu kısıtlı saatlerde hizmet sunabilir. Peki, Hafta sonu bankalar açık mı? Cumartesi hangi bankalar açık, kaça kadar açık? Detaylar haberimizde...

HAFTA SONU BANKALAR AÇIK MI?

MOBİL VE İNTERNET BANKACILIĞI İLE 7/24 YAPILABİLEN İŞLEMLER

Şubelerin belirli saatlerde çalışıyor olması, bankacılık hizmetlerine erişiminizi sınırlamaz.

Mobil ve internet bankacılığı sayesinde:

• Para transferi (EFT, havale, FAST)

• Fatura ve vergi ödemeleri

• Kredi kartı ve kredi işlemleri

• Yatırım ve döviz alım-satım işlemleri gibi birçok hizmete 7/24 erişim mümkündür.

HAFTA SONU AÇIK BANKA VAR MI?

Genel olarak bankalar hafta sonu çalışmaz. Ancak havalimanı ve AVM şubeleri istisnai olarak hizmet verebilir.

İNTERNET BANKACILIĞI HANGİ SAATLERDE HİZMET VERİR?

Mobil ve internet bankacılığı hizmetleri 7 gün 24 saat kullanılabilir. Bu sayede şubeye gitmeden birçok işlemi anında gerçekleştirebilirsiniz.