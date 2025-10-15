EMEKLİ ZAMMI OCAK 2026 || Yıl sonu enflasyon beklentisiyle maaş hesaplama tablosu! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliler Ocak 2026 zammını merak ediyor! SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri Ocak ayında ne kadar maaş alacak? Yıl sonu enflasyon verileri açıklanmadığı için net rakamlar henüz belli değil. Uzman tahminlerine göre, enflasyon beklentisi %24–%30 arasında seyrediyor. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yaklaşık %7–%10 oranında zam alabilir. Peki, Ocak 2026 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek? Detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2026 emekli maaş zammı, 2025 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecektir. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan ilk 3 aylık kesinleşen enflasyon farkı yaklaşık %7,5 olarak belirlenmiştir. Ocak 2026'daki nihai zam oranı, Ekim, Kasım ve Aralık 2025 enflasyon verileriyle kesinleşecektir.

2026 OCAK EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammı ve üzerine enflasyon farkı alırlar.

Toplu Sözleşme Zammı (Ocak 2026): %11

%11 Enflasyon Farkı: 6 aylık enflasyonun %11'i aşan kısmı.

Merkez Bankası'nın %30'luk yıl sonu enflasyon beklentisine göre memur ve memur emeklilerinin zam oranının %16 ile %18,5 aralığında olması beklenmektedir. Bu oran, SSK/Bağ-Kur emeklilerine göre toplu sözleşmeden kaynaklı ilk 6 ay için daha yüksek olacaktır.

Kesin zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak 2026 başında açıklayacağı 6 aylık (Temmuz-Aralık 2025) enflasyon verisi ile resmileşecektir.