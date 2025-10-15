CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler EMEKLİ ZAMMI OCAK 2026 || Yıl sonu enflasyon beklentisiyle maaş hesaplama tablosu! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliler Ocak 2026’da ne kadar zam alacak? Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklisi, yıl sonu enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, 2026 Ocak zammı hangi oranlarda gerçekleşebilir ve maaşlar ne kadar artacak? Uzmanlar, yıl sonu enflasyon beklentilerini %24–%30 arasında tahmin ediyor. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin %7 ila %10 civarında bir zam alması olası görünüyor. Peki, Ocak ayı emekli zammı yüzde kaç olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 10:17 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 10:18
Emekliler Ocak 2026 zammını merak ediyor! SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri Ocak ayında ne kadar maaş alacak? Yıl sonu enflasyon verileri açıklanmadığı için net rakamlar henüz belli değil. Uzman tahminlerine göre, enflasyon beklentisi %24–%30 arasında seyrediyor. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yaklaşık %7–%10 oranında zam alabilir. Peki, Ocak 2026 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek? Detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2026 emekli maaş zammı, 2025 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecektir. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan ilk 3 aylık kesinleşen enflasyon farkı yaklaşık %7,5 olarak belirlenmiştir. Ocak 2026'daki nihai zam oranı, Ekim, Kasım ve Aralık 2025 enflasyon verileriyle kesinleşecektir.

mekli Ocak 2026 Zammı Hesaplama: SSK, BAĞ-KUR ve 4C Maaşları ne kadar artacak?

2026 OCAK EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammı ve üzerine enflasyon farkı alırlar.

  • Toplu Sözleşme Zammı (Ocak 2026): %11
  • Enflasyon Farkı: 6 aylık enflasyonun %11'i aşan kısmı.

Merkez Bankası'nın %30'luk yıl sonu enflasyon beklentisine göre memur ve memur emeklilerinin zam oranının %16 ile %18,5 aralığında olması beklenmektedir. Bu oran, SSK/Bağ-Kur emeklilerine göre toplu sözleşmeden kaynaklı ilk 6 ay için daha yüksek olacaktır.

Kesin zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak 2026 başında açıklayacağı 6 aylık (Temmuz-Aralık 2025) enflasyon verisi ile resmileşecektir.

