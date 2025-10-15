DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM 2025 Yerleştirme Takvimi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS ek tercih işlemleri 7–13 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Adaylar, lisans programlarına yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için sonuçların açıklanacağı günü merak ediyor. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına göre, ek yerleştirme sonuçları tercihlerin bitiminden yaklaşık bir hafta sonra ilan ediliyor. Peki, 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylı bilgiler!

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl, tercihler 25–31 Ekim tarihlerinde alınmış ve sonuçlar 7 Kasım'da ilan edilmişti. Bu doğrultuda, 2025 DGS ek tercih sonuçlarının da Ekim ayının son haftasında açıklanması öngörülmektedir.

DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ BİTTİ Mİ?

DGS ek tercih işlemleri 13 Ekim 2025 saat 23.59'da sona erdi.

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Adayların, ek yerleştirme için 130 TL tutarındaki tercih ücretini ÖSYM'nin internet sitesinde bulunan e-İŞLEMLER → ÖDEMELER bölümünden kredi kartı veya banka kartı ile 7–14 Ekim 2025 tarihleri arasında yatırmaları gerekiyordu.

DGS EK TERCİH SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ.