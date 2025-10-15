CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM 2025 Yerleştirme Takvimi)

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM 2025 Yerleştirme Takvimi)

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri 7–13 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Adaylar, lisans programlarına yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM, geçmiş yıllardaki takvime bakıldığında, ek yerleştirme sonuçlarını tercihlerin bitiminden yaklaşık bir hafta sonra açıklanıyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 10:37 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 10:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM 2025 Yerleştirme Takvimi)

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS ek tercih işlemleri 7–13 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Adaylar, lisans programlarına yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için sonuçların açıklanacağı günü merak ediyor. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına göre, ek yerleştirme sonuçları tercihlerin bitiminden yaklaşık bir hafta sonra ilan ediliyor. Peki, 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylı bilgiler!

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl, tercihler 25–31 Ekim tarihlerinde alınmış ve sonuçlar 7 Kasım'da ilan edilmişti. Bu doğrultuda, 2025 DGS ek tercih sonuçlarının da Ekim ayının son haftasında açıklanması öngörülmektedir.

DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ BİTTİ Mİ?

DGS ek tercih işlemleri 13 Ekim 2025 saat 23.59'da sona erdi.

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Adayların, ek yerleştirme için 130 TL tutarındaki tercih ücretini ÖSYM'nin internet sitesinde bulunan e-İŞLEMLER → ÖDEMELER bölümünden kredi kartı veya banka kartı ile 7–14 Ekim 2025 tarihleri arasında yatırmaları gerekiyordu.

DGS EK TERCİH SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Icardi G.Saray'da kalmak için o gelirden vazgeçti!
Fenerbahçe'de 2 isme son uyarı! Tedesco ve yönetim...
DİĞER
Galatasaray'da Icardi'nin büyük fedakarlığı ortaya çıktı! Sözleşme yenilemek için...
Kabine günü: Başkan Erdoğan'ın masasında ne var?
İşte Dünya Kupası bileti alan ülkeler
Duran sonunda patladı! Yakın çevresiyle konuştu ve...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi G.Saray'da kalmak için o gelirden vazgeçti! Icardi G.Saray'da kalmak için o gelirden vazgeçti! 10:54
Duran sonunda patladı! Yakın çevresiyle konuştu ve... Duran sonunda patladı! Yakın çevresiyle konuştu ve... 10:39
İşte Dünya Kupası bileti alan ülkeler İşte Dünya Kupası bileti alan ülkeler 10:35
Lyon - St. Pölten maçı detayları! Lyon - St. Pölten maçı detayları! 10:24
Gürcistan'da yenilgisi sonrası kıyamet koptu! Gürcistan'da yenilgisi sonrası kıyamet koptu! 10:12
O futbolcu G.Saray'dan ayrılmayacak! O futbolcu G.Saray'dan ayrılmayacak! 09:50
Daha Eski
Valerenga - Wolfsburg maçı saat kaçta? Valerenga - Wolfsburg maçı saat kaçta? 09:45
En-Nesyri F.Bahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi... En-Nesyri F.Bahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi... 09:22
Galibiyetin ardından Bizim Çocuklar'a büyük övgü! Galibiyetin ardından Bizim Çocuklar'a büyük övgü! 08:46
Bugünkü maçlar 15 Ekim Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 15 Ekim Çarşamba 2025 08:11
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! 01:37
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:25