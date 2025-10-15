CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, okullar kapalı mı?

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, okullar kapalı mı?

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken tatil planları yapan vatandaşlar, 29 Ekim resmi tatil mi? ve 27-28 Ekim tam gün tatil olacak mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. 2026 yılında Cumhuriyet Bayramı, çalışanlar ve öğrenciler için tatil planlamasında önemli bir dönemeç oluşturuyor. 29 Ekim Perşembe günü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıldönümü olarak tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 13:38 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 08:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, okullar kapalı mı?

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken hem tatil planı yapanlar hem de resmi tatil tarihlerini merak edenler, 29 Ekim resmi tatil mi? ve 27-28 Ekim tam gün tatil olacak mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Ekim ayının gelmesiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili aramalar da yoğunlaşmaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu simgeleyen ve her yıl büyük coşkuyla kutlanan en önemli ulusal bayramlarımızdan biridir. Vatandaşlar, 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim bu sene Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim ise saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

29 EKİM ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim 2026 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan, tüm okullar kapalı olacak.

2025-2026 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Yılbaşı

19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi

27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Icardi'den büyük fedakarlık!
Galibiyetin ardından Bizim Çocuklar'a büyük övgü!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
F.Bahçe'den savunmaya Viking hamlesi!
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galibiyetin ardından Bizim Çocuklar'a büyük övgü! Galibiyetin ardından Bizim Çocuklar'a büyük övgü! 08:46
Bugünkü maçlar 15 Ekim Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 15 Ekim Çarşamba 2025 08:11
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! 01:37
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:25
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:24
Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... 01:17
Daha Eski
Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! 01:17
Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! 01:17
Milli maçta penaltı bekledik! Milli maçta penaltı bekledik! 01:17
Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! 01:17
Başkan Erdoğan milli maçı tribünden takip etti! Başkan Erdoğan milli maçı tribünden takip etti! 01:17
Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov! Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov! 01:17