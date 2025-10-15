CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 28 Ekim sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim Salı günü aile hekimleri hizmet verecek mi?

28 Ekim sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim Salı günü aile hekimleri hizmet verecek mi?

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri sağlık ocaklarının durumu oldu. Peki, 28 Ekim’de sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri görev yapacak mı? Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamına girdiği için kamu kurumlarında mesai düzeni değişiyor. Genellikle sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezleri, 28 Ekim günü öğle saatine kadar yarım gün hizmet veriyor. Peki,

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 14:19 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 08:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
28 Ekim sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim Salı günü aile hekimleri hizmet verecek mi?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri, "28 Ekim sağlık ocakları açık mı?" sorusu oldu. 28 Ekim günü resmi takvime göre yarım gün tatil olarak kabul edildiğinden, sağlık ocakları sabah saatlerinde açık olacak ancak öğleden sonra hizmet vermeyecek. Aile sağlığı merkezleri bu süre zarfında sadece sabah randevularını kabul ederken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tamamen kapalı olacak. Peki, 28 Ekim günü sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim Salı günü aile hekimleri hizmet verecek mi? Detaylar haberimizde...

28 EKİM SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

28 Ekim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olduğu için resmî olarak yarım gün tatildir. Bu nedenle, sağlık ocakları ve aile hekimleri de bu resmî tatil düzenlemesine uyar.

28 Ekim sağlık ocakları açık mı?

28 EKİM SALI GÜNÜ AİLE HEKİMLERİ HİZMET VERECEK Mİ?

28 Ekim Salı günü Sağlık ocakları ve aile hekimleri öğleye kadar (saat 13.00'e kadar) hizmet verecektir. Öğleden sonra ise kapalı olacaktır.

28 Ekim sağlık ocakları açık mı?

29 EKİM SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?

29 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı'nda ise tam gün resmî tatil olduğu için sağlık ocakları tamamen kapalı olacaktır.

Fenerbahçe'de 2 isme son uyarı! Tedesco ve yönetim...
Galibiyetin ardından Bizim Çocuklar'a büyük övgü!
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
Kabine günü: Başkan Erdoğan'ın masasında ne var?
En-Nesyri F.Bahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi...
İşte millilerin grubunda puan durumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O futbolcu G.Saray'dan ayrılmayacak! O futbolcu G.Saray'dan ayrılmayacak! 09:50
Valerenga - Wolfsburg maçı saat kaçta? Valerenga - Wolfsburg maçı saat kaçta? 09:45
En-Nesyri F.Bahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi... En-Nesyri F.Bahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi... 09:22
Galibiyetin ardından Bizim Çocuklar'a büyük övgü! Galibiyetin ardından Bizim Çocuklar'a büyük övgü! 08:46
Bugünkü maçlar 15 Ekim Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 15 Ekim Çarşamba 2025 08:11
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! 01:37
Daha Eski
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:25
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:24
Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... 01:17
Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! 01:17
Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! 01:17
Milli maçta penaltı bekledik! Milli maçta penaltı bekledik! 01:17