15 bin sözleşmeli öğretmen tercih kılavuzu yayınlandı! MEB sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman başlayacak, atamalar ne zaman yapılacak?

MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih kılavuzunu yayımladı. MEB tercih başvuruları ne zaman alınacak? Tercihler 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Atama sonuçları ise 24 Kasım 2025'te açıklanacak. Öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla göreve başlayacaklar. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman başlayacak, atamalar ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin hazırlanan "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" ise bugün yayınlandı.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Buna göre öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak. Atamalar, 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.