Ziraat Türkiye Kupası
117. Dönem ÖGG sınavı ne zaman? 17. Dönem 93. Temel Yenileme Özel Güvenlik sınav takvimi açıklandı mı?

117. Dönem ÖGG sınavı ne zaman? 17. Dönem 93. Temel Yenileme Özel Güvenlik sınav takvimi açıklandı mı?

117. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? sorusu, özel güvenlik adayları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, adayların sertifika ve kimlik alabilmeleri için büyük önem taşıyor. Aynı zamanda 17. Dönem 93. Temel-Yenileme sınav takvimi de merak konusu oldu. Sınav tarihi, başvuru süreci ve sonuç açıklama takvimiyle ilgili detaylar, EGM Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın resmi duyurularında yer alıyor. Peki, 117. dönem ÖGG sınav tarihi belli oldu mu? İşte 2025 yılı ÖGG sınav takvimi ve güncel bilgiler...

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 14:18
117. Dönem ÖGG sınavı ne zaman? 17. Dönem 93. Temel Yenileme Özel Güvenlik sınav takvimi açıklandı mı?

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylar "117. dönem ÖGG sınavı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. EGM tarafından yılda birkaç kez düzenlenen ÖGG sınavları, hem yeni adayların hem de mevcut güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimleri için kritik önem taşıyor. Bu kapsamda, 17. dönem 93. Temel-Yenileme sınav takvimi açıklandı mı? sorusu da gündemdeki yerini koruyor. 2025 yılı ÖGG sınav takvimi, başvuru tarihleri, sınav giriş belgeleri ve sonuç açıklama günleriyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak. Güncel sınav tarihleri açıklandığında, tüm bilgiler EGM'nin resmi sitesinde yayımlanacak. Peki, 117. Dönem ÖGG sınavı ne zaman? 17. Dönem 93. Temel Yenileme Özel Güvenlik sınav takvimi açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

117. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

117. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) Sınavı Ne Zaman? 93. Temel ve Yenileme Sınav Tarihi Belli Oldu mu?

117. DÖNEM ÖGG SINAVI NEDİR?

Silahlı özel güvenlik adayları için sınavda 100 genel kültür ve 25 silah bilgisi sorusu yer alacak. Bu adaylara toplam 150 dakika süre tanınacak.
Silahsız adaylar ise 100 soruluk bir test çözerek 120 dakika içinde sınavı tamamlayacak.

Sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarını, soru-cevap anahtarlarını ve itiraz süreçlerini EGM'nin resmi web sitesi olan www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden takip edebilecekler.

117. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) Sınavı Ne Zaman? 93. Temel ve Yenileme Sınav Tarihi Belli Oldu mu?

117. DÖNEM ÖGG SINAV TAKVİMİ (2025)

15 – 19 Eylül tarihleri arasında sınav ücreti yatırılacak ve İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine başvuru süreci başlayacak.

24 – 26 Eylül tarihleri arasında sınavın yapılacağı okul, blok ve salon bilgileri ÖGNET sistemi üzerinden ilan edilecek.

27 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında adaylara sınav giriş belgeleri teslim edilecek.

19 Ekim 2025 tarihinde 117. Dönem ÖGG sınavı uygulanacak.

21 Ekim 2025 tarihinde sınav soru ve cevap anahtarları yayınlanacak.

7 Kasım 2025 tarihinde sınav sonuçları açıklanacak.

