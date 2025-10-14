CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli?

Miyase Türkel, ünlü yemek yarışması Gelinim Mutfakta’nın dikkat çeken yarışmacılarından biridir. 2023 yılında yarışmaya kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte katılarak büyük bir başarıya imza atmış ve sezonun şampiyonu olmuştur. Peki, Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 16:39 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 16:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli?

Sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da yarışan Miyase Türkel, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. 2023 sezonunda kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte yarışmaya katılan Miyase, mutfaktaki hünerleri ve oyun zekâsıyla sezonu birinci tamamlamayı başardı. Peki, Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?

Miyase Türkel, Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta programının tanınan yarışmacılarından biridir. 2023 yılında kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte katıldığı yarışmada birincilik elde etmiştir. 2025 yılında ise 8. sezon yarışmacısı olarak geri dönmüştür.

GELİNİM MUTFAKTA 2025

Gelinim Mutfakta, Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan, Türkiye'nin popüler bir yemek yarışması programıdır. Programın ana konsepti, geleneksel Türk toplumundaki gelin-kaynana ilişkisini rekabetçi bir mutfak ortamına taşımaktır.

ATV CANLI YAYIN

Bizim Çocuklar için kritik viraj!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Sıra onlarda
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF 2. Lig'in en golcü takım Bursaspor! TFF 2. Lig'in en golcü takım Bursaspor! 16:56
Japonya'dan Ancelotti'ye büyük şok! Japonya'dan Ancelotti'ye büyük şok! 16:49
Beşiktaş'ta kondisyon ve taktik çalışması! Beşiktaş'ta kondisyon ve taktik çalışması! 16:49
Japonya Brezilya maç özeti! Japonya Brezilya maçı kaç kaç bitti? Japonya Brezilya maç özeti! Japonya Brezilya maçı kaç kaç bitti? 16:36
U19'dan kötü prova! U19'dan kötü prova! 16:32
Robert Lewandowski'nin sol uyluk kasında yırtık! Robert Lewandowski'nin sol uyluk kasında yırtık! 16:31
Daha Eski
Göztepe galibiyet arıyor! Göztepe galibiyet arıyor! 16:25
Bodrum FK büyük hasreti bitirmek istiyor! Bodrum FK büyük hasreti bitirmek istiyor! 16:14
CAS'tan İsrail'in itirazına ret! CAS'tan İsrail'in itirazına ret! 16:03
Kürek Yarışları Meriç Nehri'nde yapılacak! Kürek Yarışları Meriç Nehri'nde yapılacak! 16:02
Yapay zeka açıkladı! Yarı finaldeki rakibimiz... Yapay zeka açıkladı! Yarı finaldeki rakibimiz... 16:01
Montella'dan sürpriz karar! Türkiye Gürcistan maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Montella'dan sürpriz karar! Türkiye Gürcistan maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? 15:58