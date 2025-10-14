BURSA SU KESİNTİSİ: 14 Ekim BUSKİ su kesintisi olan ilçeler hangileri? Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

BURSA SU KESİNTİSİ 14 EKİM SALI | Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa'da 14 Ekim Salı günü planlı su kesintileri devam ediyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü, barajlardaki doluluk oranlarının düşmesi nedeniyle bazı ilçelerde dönüşümlü su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya ve Kestel ilçelerinde belirli saatler arasında su kesintisi yaşanacak. Yetkililer, bu önlemin 12 saati geçmeyeceğini ve kentin genelinde 100 bin metreküplük su tasarrufu hedeflendiğini belirtti. Vatandaşlar, Bursa su kesintisi olan mahalleler, kesintilerin süresi ve suların ne zaman geleceği gibi detayları araştırıyor. İşte BUSKİ 14 Ekim 2025 su kesintisi duyurusu ve güncel bilgi listesi...

BURSA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

14 Ekim Salı günü Bursa'da, barajlardaki kritik doluluk oranları nedeniyle BUSKİ tarafından uygulanan planlı su kesintileri ve ayrıca arıza kaynaklı kesintiler bulunmaktadır.

KARAKOCA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/10/2025 17:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 14/10/2025 05:00

Kesim Tarihi: 13/10/2025 17:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle su tasarrufu amaçlı Karacabey İlçesi Karakoca, Subaşı, İkizce, Orhaniye, Muratlı, Taşpınar ve Hürriyet Mahallelerinde 13 Ekim 2025 Pazartesi 17.00 ile 14 Ekim 2025 Salı 05.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır.

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI 14 EKİM SALI

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından açıklanan en güncel verilere göre, Bursa'daki barajların doluluk oranı kritik seviyelerdedir. 14 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğrudan güncel bir veri bulunmamakla birlikte, BUSKİ'nin en son raporladığı genel ortalama doluluk oranı şöyledir: