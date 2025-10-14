ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret ne kadar olacak? 2026 Asgari ücret tahminleri ve yeni zam senaryoları!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Asgari ücret zammı! 2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak sorusu milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Hangi oranlarda zam yapılacak ve maaşlara yansıyacak artışlar nasıl şekillenecek? Enflasyon, ekonomik büyüme ve hükümet politikaları bu tahminlerde önemli rol oynuyor. Asgari ücretteki artış, çalışanların yaşam standartlarını nasıl etkileyecek? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 16:18 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 08:50
Asgari ücret zammı 2026 yılında hangi seviyede gerçekleşecek? Çalışanlar ne kadar maaş alacak ve yeni zam oranları bütçelere nasıl yansıyacak? İşçi ve işverenler için asgari ücret artışının etkileri nelerdir? Uzmanlar enflasyon ve ekonomik göstergelere göre farklı senaryolar üzerinde duruyor. Yeni ücret artışının yaşam maliyetlerine ve sektörlerdeki ücret dengelerine etkisini merak edenler için tüm detaylar bu yazıda yer alıyor. 2026 asgari ücret artışı hangi kriterlere göre belirlenecek? Enflasyon, ekonomik büyüme ve hükümet politikaları bu süreçte nasıl rol oynuyor? Hangi sektörlerde artış daha fazla olacak ve çalışanların maaşlarına etkisi ne olacak? Asgari ücret tahminleri hangi senaryolara göre şekilleniyor? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Kesin ve resmi rakam, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık 2025'teki görüşmeleri sonrasında belli olacaktır. Hükümetin temel hedefi, asgari ücreti belirlerken yıl sonu enflasyon hedefini (OVP'deki %28.5 gibi) baz almak ve üzerine refah payı ekleyerek alım gücünü korumaktır. Çeşitli ekonomi uzmanları ve kurumlar, enflasyon hedefleri ve ekonomik koşullar doğrultusunda zammın genellikle %20 ila %40 aralığında bir oranda gerçekleşmesini beklemektedir.

ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ

%20 Artış - 26.525 TL

%25 Artış - 27.630 TL

%28.5 Artış - 28.400 TL

%30 Artış - 28.730 TL

%35 Artış - 29.840 TL

%40 Artış - 30.940 TL

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2025 yılı için asgari ücret, Ocak ayında yapılan %30'luk bir artışla net 22.104,67 TL ve brüt 26.005,50 TL olarak belirlenmişti.

