ANKARA HAVA DURUMU: 14 Ekim Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'da kar yağışı olacak mı?

ANKARA HAVA DURUMU: 14 Ekim Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'da kar yağışı olacak mı?

Ankara hava durumu 14 Ekim Salı günü nasıl olacak merak ediliyor. Meteoroloji raporlarına göre başkentte hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık gün içinde 5-12 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir. Peki, Ankara’da kar yağışı olacak mı? Uzmanlar, özellikle yüksek kesimlerde hafif kar yağışı ihtimali olduğunu bildiriyor. Ankara’nın güncel hava tahmini, sıcaklık değerleri ve kar yağışı olasılığı gibi tüm detaylar haberimizde!

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 15:34 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 08:49
ANKARA HAVA DURUMU: 14 Ekim Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'da kar yağışı olacak mı?

ANKARA HAVA DURUMU 14 EKİM SALI | 14 Ekim Salı Ankara hava durumu merak ediliyor. Başkentte hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 5 ila 12 derece arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde hafif kar veya sağanak yağmur ihtimali bulunuyor. Vatandaşlar, Ankara'da kar yağışı olacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji yetkilileri, şehir merkezinde kar yağışı ihtimalinin düşük olduğunu, ancak yüksek bölgelerde hafif kar yağışı görülebileceğini belirtiyor. Günlük hava tahmini, sıcaklık değerleri ve olası kar yağışı bilgileri için haberimizi takip edebilirsiniz.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 14 Ekim 2025 Salı günü Ankara'da kar yağışı beklenmemektedir. Gün genellikle güneşli ve parçalı bulutlu geçecektir.

  • En Düşük Sıcaklık: 5°C (Sabah ve gece saatlerinde)
  • En Yüksek Sıcaklık: 17°C (Gündüz saatlerinde)
  • Rüzgar: Rüzgar hızı ortalama 6 km/saat civarında seyredecektir.
  • Yağış Durumu: Gün boyunca Ankara merkez ve çevresinde herhangi bir yağış (yağmur veya kar) tahmini bulunmamaktadır.

Ankara hava durumu 14 Ekim

    ANKARA GÜNLÜK VE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

    Ankara hava durumu

