Ziraat Türkiye Kupası
TV YAYIN AKIŞI: 13 Ekim Pazartesi bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV yayın akışı!

TV YAYIN AKIŞI: 13 Ekim Pazartesi bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV yayın akışı!

Televizyon izleyicileri, her gün olduğu gibi bugün de “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 13 Ekim Pazartesi günü TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ekranlarında birbirinden iddialı dizi, film ve programlar yer alıyor. Akşam kuşağında sevilen diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, sinema tutkunları için de heyecan dolu filmler var. İşte 13 Ekim 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve kanallarda bugün ekrana gelecek yapımların detayları…

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 08:38
TV YAYIN AKIŞI: 13 Ekim Pazartesi bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV yayın akışı!

13 EKİM TV YAYIN AKIŞI | Televizyon başına geçmeyi planlayan izleyiciler, "13 Ekim Pazartesi TV yayın akışı belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Bugün TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ekranlarında birbirinden popüler diziler, eğlenceli yarışmalar ve sürükleyici filmler yayınlanacak. Hangi kanalda hangi yapım var merak ediyorsanız, sizin için hazırladığımız bugünkü TV yayın akışı listesine göz atabilirsiniz. İşte 13 Ekim Pazartesi günü televizyonda neler var sorusunun yanıtı…

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 14:00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:45 – Güller ve Günahkarlar
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber
  • 20:00 – Uzak Şehir
  • 00:15 - Güller ve Günahkarlar
  • 03:00 - Poyraz Karayel
  • 05:00 - Baht Oyunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:23 – İstiklal Marşı
  • 05:25 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 06:15 - Kalk Gidelim
  • 09:15 - Adını Sen Koy
  • 10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 – Seksenler
  • 14:40 - Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 17:45 - Lingo Türkiye
  • 19:00 – Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 – İddiaların Aksine
  • 20:00 – Cennetin Çocukları
  • 00:15 - Yerli Dizi
  • 03:00 - Yerli Dizi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Aile
  • 08:15 - Bu Sabah
  • 10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12:30 – Gelin Evi
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 – Show Ana Haber
  • 20:00 – Güldür Güldür Show
  • 00:15 - Bahar
  • 02:45 - Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - İstanbullu Gelin
  • 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16:15 - Söz
  • 19:00 – Star Haber
  • 20:00 – Hayalet Avcıları Öteki Dünya
  • 22:30 - Hayalet Avcıları Öteki Dünya
  • 00:45 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
  • 02:30 - Baba Ocağı
  • 04:00 - Dürüye'nin Güğümleri
  • 05:30 - Söz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Aşk ve Gözyaşı
  • 16:00 - Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Aynadaki Yabancı
  • 23:20 - Aşk ve Gözyaşı
  • 02:30 - Kardeşlerim
  • 05:10 - Bir Gece Masalı

